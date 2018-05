Pogledajte kako na Tijelovo rade trgovine i šoping centri

Foto: Igor Šoban / Pixsell

Većina trgovina radit će danas, na blagdan Tijelova, po uobičajenom rasporedu za četvrtak, dok će pojedini primijeniti nedjeljno radno vrijeme, javlja tportal.

Evo kako najveći domaći trgovački lanci i trgovački centri rade danas:

Trgovine Konzuma na Tijelovo uglavnom rade kao i nedjeljom, do 12 i 13 sati. No postoje iznimke, neke trgovine rade čak do 21 sat.

Sve prodavaonice Lidla rade od sedam ili osam sati ujutro, a vrata zatvaraju u 18 ili 21 sat, ovisno od lokacije.

Manje prodavaonice Spara na Tijelovo rade skraćeno, do 14 sati, a velike su otvorene do 20 ili 21 sat.

Svi prodajni centri Plodina na Tijelovo radit će do 22 sata.

Prodajni centri Kauflanda rade kao nedjeljom, otvaraju u 7 ili 8 sati, neki su otvoreni do 20, a neki do 21 sat.

Prodavaonice splitskog trgovačkog lanca Tommy na Tijelovo rade prema nedjeljom radnom vremenu.

Svi prodajni centri Bauhausa na Tijelovo su zatvoreni.

Trgovački centri City Center one West, kao i City Center one East u Zagrebu te City Center Split rade po redovnom radnom vremenu od 9 do 21sat. Međutim, u City Centru one West neće raditi poslovnica Hrvatske pošte.

U najvećem šoping centru na istoku Hrvatske, osječkoj Portanovi moći će se u kupnju kao i u redovito radno vrijeme od 10 do 21 sat.