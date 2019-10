Počele pripreme za najveću i najdužu međunarodnu trail utrku u Dalmaciji - Dalmacija Ultra Trail!

Foto: Udruga Dalmacija Trails

Dalmacija Ultra Trail je najveća međunarodna trail utrka u Dalmaciji. S iznimno velikim brojem stranih i domaćih sudionika, Dalmacija postaje hit destinacija sportskog turizma.



Ovogodišnje, četvrto izdanje Dalmacija Ultra Traila održat će se 18.10 - 20.10.2019. , a centralno mjesta događanja je grad Omiš koji je među trekking i trail populacijom poznat kao " kolijevka hrvatskog trekkinga", a samim time i traila.



Prvo izdanje manifestacije održano u listopadu 2016. godine privuklo je 350 natjecatelja, a ove godine dolazi čak više od 900 natjecatelja iz 30 zemalja! Nevjerojatan je to porast koji ukazuje na činjenicu koliko je u kratkom vremenu manifestacija Dalmacija Ultra Trail osvojila brojne zaljubljenike u trčanje iz svih krajeva svijeta. Uspjeh ove internacionalne utrke prepoznat je na svjetskim trail trkačkim kartama! Posebna zanimljivost Dalmacija Ultra Traila je što ugosti natjecatelje sa svih kontinenata od kojih su neki svjetske trkačke zvijezde



Sport, natjecanje, druženje, prirodne ljepote...Dalmacija Ultra Trail svakom zaljubljeniku u trčanje pruža sve što mu je potrebno: prekrasne staze na ukupnoj dužini od gotovo 200 km, spektakularne poglede i vidikovce na planine, more i rijeke, ostatke povijesnih vremena i vrijednih ruku dalmatinskih težaka, dalmatinski krš..



Područje od Kaštela do Tučepa, čak pet planina: Biokovo, Mosor, Omiška Dinara, Primorska kosa, Kozjak, tri rijeke: Cetina, Žrnovnica, Jadro, te poznate povijesne i kulturne lokacije, poput Fortice, Kliške tvrđave, Antičke Salone...sve će to povezati ovaj jedinstveni trail spektakl.



Ove godine organizatori su uključili ljepote dalmatinskog kraja u tri jako lijepe, a ujedno jako izazovne kategorije.

Iz Salone, u petak 18.10.2019. u 22 sata starta najduža utrka MOUNTAIN DUT koja nakon 118 kilometara završava na popularnoj omiškoj plaži.

SEA DUT, 54 kilometra duga utrka koja većim djelom prati morsku liniju, starta u subotu 19.10.2019. u 9.00 iz Makarske.

Najkraća utrka, savršen početak za nove trkače, utrka ETHNO DUT s 18 kilometara dužine kreće iz Dugog Rata, 19.10.2019. u 13.00 sati. Na zadnjim kilometrima silaska u Omiš nagradit će trkače pogledom na spoj rijeke, mora i stijena.

· MOUNTAIN DUT – 118 km, starta 18.10. u 22 sata iz Salone

· SEA DUT – 54 km, starta 19.10. u 9 sati iz Makarske

· ETHNO DUT – 18 km , starta 19.10. u 13 sati iz Dugog Rata

Utrka završava u subotu u Omišu dok u nedjelju na omiškoj plaži će se i ove godine na radost svih mališana u 12 sati održati već omiljena dječja utrka duga 1km. U nedjelju u 12: 00 sati proglašavaju se pobjednici sviju utrka.



Organizator manifestacije Dalmacija Ultra Trail je udruga „Udruga Dalmacija Trails“ uz suorganizaciju TZ Omiš i Grada Omiša osnovana 2015. godine koja se razvila iz entuzijazma nekolicine članova i želje za obogaćivanjem ovakve ponude u destinacijama.



Svakako treba nadodati kako je od strane Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Dalmacija Ultra Trail je za 2019. godinu uvršten u TOP događanja gdje spadaju i Ultra music festival, Sinjska alka... te od strane Hrvatske Turističke zajednice u projekt „Sportska Hrvatska“.



Trail je kombinacija trčanja i hodanja po označenim planinarskim stazama i ostalim putevima, koja privlači ne samo profesionalne sportaše, već i rekreativce, pa čak i čitave obitelji.Kako je trail postao jedan od najpopularnijih i najmasovnijih trkačkih pokreta kod nas, bilo je logično da se čitav ovaj pokret objedini u jednu veliku utrku.



Sve informacije o utrci mogu se naći na službenoj web stranici utrke Dalmacija Ultra trail , a sve novosti možete pratiti na Facebook pageu i Instagramu.