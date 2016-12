Ovo su najskidanije serije s piratskih stranica ove godine

Foto: Shutterstock

"Igra prijestolja" je serija koja se najviše bespravno preuzima petu godinu zaredom, objavio je TorrentFreak.

Broj osoba koje su preuzimale ovu seriju putem Torrenta sličan je kao i prošle godine, a posljednja epizoda šeste sezone je najviše puta preuzimana.

Na drugom mjestu je serija "Walking Dead", a "Westwords" na trećem.

TorrentFreak ističe da je primijećena značajna promjena u skidanju kvalitetnijih snimki kod mnogih piratskih stranica s videa od 480p na 720p i 1080p.

Top 10 serija koje se najviše skidaju na piratskim stranicama:



1. Game of Thrones

2. The Walking Dead

3. Westworld

4. The Flash

5. Arrow

6. The Big Bang Theory

7. Vikings

8. Lucifer

9. Suits

10. The Grand Tour