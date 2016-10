Ovo je 5 najdužih letova na svijetu

Foto: Thinkstock

Jedan je od najgorih scenarija, kažu iskusni putnici, kad ne postoji cjelovit let od lokacije A do lokacije B, pa je potrebno presjedati. Stoga su se brojne zrakoplovne kompanije potrudile omogućiti putnicima cjelovit zrakoplovni let, s jednog kraja svijeta na drugi. Takvi letovi traju i preko 17 sati, piše 24sata.

Ovo su najduži letovi na svijetu:

5. Abu Dhabi (UAE) - Los Angeles (SAD): 15 sati i 50 minuta

4. Atlanta (SAD) - Johannesburg (JAR): 16 sati

3. San Francisco (SAD) - Singapur (SIngapur): 16 sati i 20 minuta

2. Dallas (SAD) - Sydney (Australija): 17 sati

1. Auckland (Novi Zeland) - Dubai (UAE): 17 sati i 15 minuta