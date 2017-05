Ove godine ulaganja kompanija u digitalno oglašavanje premašit će ulaganja u televizijsko oglašavanje

FOTO: Screenshot/BCG

Izgledno je da će ove godine ulaganja kompanija u digitalno oglašavanje premašiti ulaganja u televizijsko oglašavanje. Globalno, na nekim tržištima preko 40 posto oglašivačkih budžeta kompanije troše na digitalni marketing, pokazalo je istraživanje medijske kompanije Magna. Ubrzano se približavamo trenutku u kojem će kompanije trošiti više na social, tražilice, online video i display oglašavanje nego na tradicionalne oglašivačke platforme.

Ali bildanje oglašivačkih budžeta za digitalne kanale ipak nije dovoljno, pokazuje zajednički izvještaj The Boston Consulting Group i Facebooka pod nazivom “Revolucija digitalnog oglašavanja tek je započela” (The Digital Marketing Revolution Has Only Just Begun). Najuspješnije kompanije koriste danas dostupne velike baze podataka kako bi radikalno personalizirale korisničko iskustvo.

“Većina tradicionalnih marketinških tehnologija koje su marketingaši naučili koristiti, poput široke segmentacije potrošača i marketinških kanala, u digitalnom je marketingu izlišna”, izjavio je Marc Schuuring, partner u BCG-u i jedan od autora izvještaja, te dodao: “Te su metode marketingašima bile korisne pred deset i više godina, ali danas njihov rad mora biti baziran na digitalnim podacima o potrošačima”.

Era personalizacije

Potrošačima su tradicionalne marketinške metode sve dosadnije. Više od 25 posto svih korisnika pametnih telefona već je instaliralo aplikacije za blokiranje oglasa, kažu podaci eMarketera, a ta brojka brzo raste. Pri odabiru novih proizvoda i usluga, potrošači se više nego ikada pouzdaju u savjete ljudi koje poznaju i kojima vjeruju. Uz to, potrošači su sve vještiji u korištenju digitalnih tehnologija i sve više nestrpljivi kad dobiju oglas koji im nije zanimljiv, nametljiv je ili nevažan, zbog čega je personalizacija ključni element diferencijacije.

Nove marketinške tehnologije na tržištu dozvoljavaju daleko više personalizirano i ciljano oglašavanje. Video zamjenuje klasične fiksne oglase. Podaci i analitika hrabre oglašivače da se upuste u eksperimente s testiranjem i učenjem i potiču kupovinu kroz automatizirane platforme i aukcije. Kroz samo tri do pet godina, personalizirano bi oglašavanje moglo zauzimati čak osamdeset posto svih budžeta za digitalno oglašavanje, a očekuje se i kako će nastaviti ulaziti u tradicionalne medije.

Najnapredniji digitalni marketeri bave se analizom gomile dostupnih podataka o potrošačima: medijskih podataka, podataka o odnosima s kupcima, podacima o korištenju aplikacija i mnogim drugim, sve kako bi bolje razumjeli ponašanje pojedinačnih potrošača, što ih zanima, kad razmišljaju o kupovini, gdje se nalaze i kako reagiraju na specifične oglašivačke poruke.

Kako brendovi brže mogu preći na digital

Da bi bolje iskoristili mogućnosti transformacije digitalnog marketinga, BCG i Facebook su s vodećim proizvođačima roba široke potrošnje radili na primjeni najsuvremenijih marketinških tehnika na specifičnim poslovnim izazovima.

Te su kompanije iskoristile tri sile koje fundamentalno mijenjaju način na koji se marketing radi:

Pristup velikom broju podataka koje koriste u kampanjama u realnom vremenu

Sposobnost da razviju dugoročan i višekanalni pristup potrošaču (umjesto jednokratnih, nasumičnih interakcija)

Fleksibilnost u primjeni više koncepata i prikupljanju povratnih informacija od potrošača u realnom vremenu

Sve kompanije uključene u projekt imale su iznimne rezultate zahvaljujući primjeni novih marketinških tehnika. ”Nakon provedbe pilot kampanja, kompanije su izvjestile kako su imale niz pozitivnih rezultata, uključivo s rastom povrata na ulaganje u marketing od čak 30 posto, dramatičan pad troška pridobijanja novog kupca i mjerljiv rast korištenja aplikacija i angažmana kupaca”, izjavio je Diederik Vismans, principal u BCG-u i jedan od suautora izvještaja: “Kad ga se pravilno koristi, digitalni marketing može potpuno preobraziti model rasta poslovanja”.

Izvještaj preuzmite na ovoj poveznici: https://www.bcg.com/publications/2017/sales-consumer-insights-digital-marketing-revolution-has-only-just-begun.aspx