Ove godine revolucija počinje u Cineplexx kino dvorani

U kratkom vremenu filmska umjetnost je prevalila veliki razvojni put, od nijemog filma do inovativnih i senzacionalnih blockbustera. Današnji gledatelji imaju neusporedivu količinu alternativnih mogućnosti zabave, što filmske studije, jednako kao i kino prikazivače tjera na beskonačno usavršavanje same ponude, kako bi bili sigurni da odlazak u kino ostaje standardna opcija zabave za nove generacije.

U borbi protiv videoigara, streaming usluga i kućnih sustava s velikim zaslonima, kino prikazivači se oslanjaju na razvoj novih tehnologija poput 4D projekcija i velikih formata zaslona kako bi dodatno poboljšali doživljaj publike.

Općenito, "4D" se odnosi na tehnologiju koja kazalištu dodaje pokret, vjetar, vibracije, miris, rasvjetu, maglu i druge fizičke efekte koji su sastavni dio stvarnosti. 4D omogućuje gledateljima doživljaj akcije prikazane na platnu na uzbudljiv novi način te ih tako uvode u jedinstveno senzorno iskustvo.



Jedna od najuzbudljivijih varijanti 4D-a koje nam filmska industrija donosi je američka tehnologija MX4D. Ona gledatelja stavlja u potpuno realističan doživljaj okoliša, gdje ga ugrađeni simulatori pokreta u kino sjedalu i čak 14 specijalnih efekta sinkroniziraju s akcijskim filmom na ekranu, što dovodi do toga da se film osjeća i gleda cijelim tijelom, a ne samo osjetom vida. Tehnološki sofisticirana, pomična sjedala opremljena su pulsarima koji „tickle“ efektom stvaraju realni dojam kretanja, dok dodatni uređaji poput simulatora vjetra, kiše, magle, svjetla ili dima gledatelju pružaju do sad neviđeni prikaz kino čarolije.

MX4D tehnologija dostupna je u samo nekoliko svjetskih zemalja, a u Hrvatsku ga premijerno dovodi jedan od najvećih domaćih kino prikazivača - Cineplexx. Otvarajući svoja vrata početkom prosinca u novoobnovljenom Cineplexx kinu u City Centeru one Split, MX4D dvorana pružiti će jedno od najzanimljivijih kino iskustava u široj regiji. Nagrađivana tehnologija MX4D je jedna od rijetkih koji je odobrena od strane najvećih holivudskih studija, uključujući Universal, Marvel, Sony Pictures, Paramount Studios, Disney i Warner Bros što garantira veliki broj senzacionalnih naslova koji splitsku publiku čekaju u nadolazećem periodu.

Dodatni novitet koji možemo očekivati nakon facelifta splitskog Cineplexxa je X MAX premium dvorana koja također donosi tehnološki iskorak u vidu vrhunskog Barco laserskog projektora s 4K rezolucijom slike, Harkness Clarus XC 220 platnom ukupne površine preko 90m² i fantastičnim JBL zvukom koji će zasigurno oduševiti i one najzahtjevnije kino posjetitelje.



Čitav kompleks Cineplexx kina u City Centeru one Split, otvoren 2011. godine, u nadolazećem periodu doživjeti će atraktivno arhitektonsko i konceptualno preuređenje. Moderno dizajnirani lounge bar zasigurno će postati omiljeno mjesto gdje će se mnogi posjetitelji družiti prije početka filma ili razmjenjivati dojmove i filmske kritike nakon završetka istog. Najmlađe kinoljupce, isto kao i njihove roditelje, oduševiti će nove dvije dječje rođendaonice u kojima sva djeca mogu uživati u bogatom rođendanskom programu, maskotama, photo boothu i slavljeničkoj torti.

Više informacija o Cineplexx kino ponudi i novom konceptu Cineplexx MX4D kina u Splitu na web adresi: http://www.cineplexx.hr/