Novi raspored održavanja seminara - veljača 2018.

Foto: Fotolia

Poslovni dnevnik organizira za vas jednodnevne stručne seminare u suradnji sa vodećim stručnjacima.

U tijeku su upisi. Odaberite najbolji poslovni seminar za sebe i rezervirajte svoje mjesto.

Iskoristite popust od 450 kn za rane prijave i dodatni popust za grupe polaznika iz iste tvrtke.

Naziv seminara i datum održavanja:

7. 2. 2018. NLP Komunikacija s ljutim i "teškim" klijentima

8. 2. 2018. Kako uspješno motivirati zaposlenike

13.2.2018. Upravljanje prigovorima i pritužbama kupaca

15.2.2018. Vještine prezentiranja - Dobra prezentacija je pola posla NOVO

16.2.2018. Poslovna komunikacija i poslovni bonton NOVO

21.2.2018. Prodaja iz prakse - Potrebe, navike i ponašanje kupaca NOVO

23.2.2018. Vođenje tima i suradnja unutar tima NOVO

27.2.2018. Učinkovito delegiranje i rukovođenje timom

28.2.2018. Time management - neučinkoviti sastanci NOVO

Detaljan program svih seminara možete pogledati na www.poslovni.hr/seminari/ ili nas kontaktirajte na e-mail: poslovni-centar-znanja@poslovni.hr , Tel: 01 6326 085

KRATAK SADRŽAJ SEMINARA

13.2.2018. Upravljanje prigovorima i pritužbama kupaca Na edukaciji ćemo naučiti:

• kako profesionalno upravljati prigovorima i zašto je to bitno

• pripremite se (niža kvaliteta proizvoda, spora isporuka, pogrešne informacije)

• naučite kako spriječiti nastajanje pritužbi (fokus na rješenje, kontrola emocija, razumijevanje)

• alati koji će brzo i učinkovito rješavanje prigovora (komunikacija, druga perspektiva)

• kako ostvariti jasnu verbalnu komunikaciju (geste, ton, ključne riječi…)

• 7 koraka do rješenja prigovora (slušajte,pitajte, neutralizirajte, provjera…)

• 3 vrste pitanja i kako pomoću njih upravljati komunikacijom

• 3 pozicije perspective (agresija, žrtvovanje, nezainteresiranost)

• kako se nositi sa stresnim situacijama, što napraviti kad dođe do konflikta,

• najpraktičnija rješenja, primjeri i vježbe komunikacije i postavljanja pitanja

31.01.2018. Pregovaranje i vježbe komunikacije Na edukaciji ćemo naučiti:

kako uskladiti vlastitu verbalnu i neverbalnu komunikaciju (geste,mimika,pokreti,boja glasa...)

kako potaknuti i ostvariti suradnju sa potencijalnim poslovnim partnerom u procesu pregovaranja

kako reagirati u kritičnim situacijama kada ste izvrgnuti pritisku, inzistiranju, prljavim taktikama?

taktika razmjene informacija - tri ključna koraka (aktivno slušanje, pitanja, refleksija)

kako utjecati na partnera u pregovorima (reci ono što želim čuti)

kako slušati pozorno, zatražiti pojašnjenja, izraziti svoja stajališta bez provokacija

kako tražiti ustupke kod pregovaranja uvjeta

ciljevi u pregovorima se razilaze, kako se vratiti na pravi put

zauzeti neutralnu poziciju i realno sagledati situaciju, graditi most razumijevanja i povjerenja

tri taktike ponašanja u pregovorima koje vode rješavanju problema

tips&tricks - korisni savjeti i praktični primjeri