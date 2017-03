Otvorene prijave za proljetnu biciklijadu „Terra Albona“

FOTO: PRESS

Biciklijada „Terra Albona“ manifestacija je koja je dokazala da je Labin 2016. godine bio jedno od najposjećenijih rekreativnih biciklističkih okupljanja Istre, ali i šire. Na prošlogodišnjoj jesenskoj biciklijadi učešće je uzelo više od 200 biciklista svih uzrasta s područja Labinštine, ali i iz Rijeke, Pule, Pazina, Lovrana, Mošćeničke drage i Ogulina.

Biciklijada će ove godine imati i svoj proljetni karakter pa će se proljetna biciklijada „Terra Albona“ održati 23. travnja (nedjelja) na relaciji Park skulptura Dubrova – Nedešćina – Veljaki – Kršan – Nedešćina – Park skulptura Dubrova. Biciklijada je rekreativnog tipa, a dužina rute bit će oko 25 kilometara.

Polazak biciklijade je iz Parka skulptura Dubrova u 10,00 sati (okupljanje na parkiralištu Dubrova od 8,30 sati), a sudionici će obići tri obiteljska poljoprivredna imanja na području Labinštine, u Općini Kršan i Općini Sveta Nedelja, na kojima će degustirati lokalne delicije. Sudionici će posjetiti i Festival samoniklog bilja u Kršanu.

Kotizacija za biciklijadu je 30 kuna, a za djecu do 10 godina se kotizacija ne plaća. Registracija i uplata kotizacije vršit će se na dan biciklijade u vremenu od 8,30 do 9,30 na parkiralištu na Dubrovi. Povratak u Labin se očekuje oko 15,00 sati, a postojat će i mogućnost da se sudionici biciklijade iz Kršana vrate u Labin organiziranim prijevozom što se svakako mora navesti prilikom prijave na biciklijadu. Prijave se zaprimaju do 20. travnja na broj telefona 099 357 6998 ili info@lag-istocnaistra.hr.