Osvojio 29 milijuna kuna i otkrio što će prvo učiniti

Foto: Matija Habljak / Pixsell

Obiteljski čovjek osvojio je na lotu Super sedmicu vrijednu 29.012.166,42 kn te tako postao novi hrvatski milijunaš. Rekao je da će loto nastaviti igrati s istim intenzitetom, ali će prvo pauzirati nekoliko mjeseci kako bi se 'pročistio' i odredio nove brojeve za igru.



Kako je priopćila Hrvatska lutrija, sretni dobitnik, koji je želio ostati anoniman, vjerni je igrač njihovih igara već dugi niz godina, a te je registriran na internetskim stranicama od samih početaka te usluge. Godinama je igrao s društvom i prijateljima uporno pokušavajući pronaći neki sistem s kojim bi pogodili svih 7 brojeva. Igrali bi skraćene sisteme, razvijali svoje i birali brojeve na različite načine. Društvo za igru se mijenjalo, neki od prijatelja su, kako kaže, odustali, no naš sretni dobitnik nije odustajao i nadao se kako će, prije ili kasnije, pogoditi sve brojeve. U 36. kolu Lota 7/39 od 5. svibnja ta mu želja i ostvarila, a odigrao je 10 kombinacija i pravo slovo 'A'. Upornost se isplatila, a uporni dolaze do cilja - u ovom slučaju cilj nije bio samo dobitak, već igra i veliko zadovoljstvo što se njegov odabir brojeva pokazao pravim.



Kada je shvatio da je konačno pogodio sve brojeve i slovo, kaže kako je ostao miran, staložen, bez euforije. Iako je riječ o jako velikom iznosu napominje kako je i dalje miran, a posebno ističe kako mu je upravo mir, u ovim trenucima, najvažniji.



Na pitanje što će s tako velikim dobitkom rekao je kako će, kao i većina drugih u našoj zemlji, zatvoriti sve trenutne obaveze, a nakon toga dio dobitka anonimno će donirati nekim udrugama. Uglavnom će to biti one koje imaju konkretne potrebe i pomažu djeci, djeci s posebnim potrebama te ugroženijim obiteljima. Dobitnik nam je posebno istaknuo da su djeca i obitelj najveće bogatstvo i bez obzira na ovaj dobitak, najvrjednije što ima.