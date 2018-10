Odbili mu garanciju za mobitel pa im zapalio trgovinu

Foto: Getty Images

Potrošači u odnosima s prodavačima često izvuku deblji kraj, no to nije opravdanje da im, na primjer, zapalite trgovinu.



Baš za to "vatreno" rješenje odlučio se jedan već ranije osuđivani 33-godišnji Rus u Kemerovu nakon što mu je odbijena garancija na mobitelu.



Naime, muškarac je vratio rabljeni mobitel dva dana nakon kupnje, ali mu je garancija odbijena jer je s uređaja "kapala voda".



Nezadovoljni kupac nakon svađe je stoga zapalio lokal, ali prodavač se srećom uspio spasiti i ugasiti vatru.