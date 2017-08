Od siječnja ima 2,994 milijarde pregleda: Novi vladar YouTubea

FOTO: Youtube/Screenshot

Pjesma portorikanskih glazbenika Luisa Fonsija i Daddyija Yankeeija ima više od 2,999 milijarda pregleda a objavljena je u siječnju.

Video je prestigao ranijeg rekrodera "See you again" Whiza Khalifa i Charlieja Putha koji je imao 2,994 milijarde pregleda, izvijestio je Billboard u petak.

U srpnju "See you again" potisnuo je s prvog mjesta dugogodišnjeg rekordera "Gangnam Style" korejskog repera Psyija.

"Gangnam Style" u prosincu 2012. postao je prvi video na YouTubeu kojeg je pogledalo više od milijardu ljudi.