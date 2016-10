Novi broj Budi.IN Chic-a na kioscima od 12.10.

Foto: foto press

S viiše od 600 tisuća sljedbenika na Facebooku, Instagramu i YouTubeu praktički je naša Kendall Jenner.

- Osjećam da sam dijete digitalnog doba. Obožavam društvene mreže i već ih godinama sama vodim. Mislim da se to osjeti. Sigurno je da me više veseli nego opterećuje. Ponekad čak i samu sebe moram zakočiti da ne objavim previše toga kad me ponese nešto - otkriva Lana, s kojom smo cijeli dan proveli na snimanju.

Vedra, vesela, fotogenična, prava zafrkantica, Lana je model kojeg možete samo poželjeti. Sve joj dolazi s lakoćom, pa ni ne čudi da se nakon "Plesa sa zvijezdama", u kojem je bila finalistica, odlično snašla i u TV showu "Tvoje lice zvuči poznato".

Na snimanjima smo ponekad od 6 ujutro do kasnih poslijepodnevnih sati. Nekad sjedimo na stolcu za maske i po sedam sati, nekad maske nisu tako zahtjevne, ali točka i imitacija jest. Po hodniku ponavljamo tekstove, snimamo, stalno smo okupirani. Šećer na kraju dana mi je kada svi sjednemo na cugu poslije emisije, baš se opustimo i lijepo družimo - otkriva Lana.

Veliki intervju s Lanom potražite u novom broju luksuznog tromjesečnika Budi.IN Chica, koji je na kioscima od 12. listopada.

Na 164 stranice za 25 kuna očekuje vas hrpa jesenskih modnih i beauty noviteta, kolumni i zanimljivih lifestyle tema. Tu su i intervjui s Ćirom Blaževićem, Ninom Violić, Anom Miščević, a pišemo o Jackie Kennedy, Freddiju Mercuryju, Jennifer Lopez... Za Chic pišu Julijana Matanović, Olja Vori, Ivana Tomas, Boris Rašeta, Sanja Agić.