Nakon ovog samo najhrabriji će se usuditi tračati

FOTO: Press

Lesley Kara obilježila je svijet kriminalističkih romana 2019. godine svojim prvijencem „Glasine“. Ovaj roman donosi priču prepunu preokreta u kojoj je poželjan zavjet šutnje, jer svaki trač može biti smrtonosan. Svojim stilom pisanja, inteligentnim likovima, napetom radnjom i razrađenom pričom Kara je postala omiljeni autor milijuna čitatelja diljem svijeta, a zaključak brojnih knjižnih klubova bio je isti – jedan od najboljih pročitanih romana. Da se radi o zaista radi o velikoj svjetskoj uspješnici svjedoči i renomirani The Sunday Times na čijem su se popisu „Glasine“ čvrsto držale tjednima. Ništa manji uspjeh ne očekuje se niti od njezinog drugog romana „Who did you tell“ kojeg je objavila u siječnju 2020. godine. Prvijenac „Glasine“ s engleskog je prevela Ira Martinović.

Osim čitatelja i kritike, ovim romanom oduševila se i sedma umjetnost. Produkcijska kuća Cuba picture kupila je prava za snimanje filma prema ovoj kriminalističkoj uspješnici, a datum kada ćemo moći uživati u ekranizaciji ovog naslova još uvijek nije poznat.

Priča se da je u gradu zloglasni ubojica djece. Priča se da je žena i da živi pod novim imenom. Tko je ona? Hoće li njezin zločinački um ponovno posegnuti za ubojitim oružjem? Kad Joanna, samohrana majka, u školskom dvorištu čuje tu glasinu i prepriča je prijateljici, tu vijest ništa neće moći zaustaviti i u malom gradu probudit će se duhovi. Sally McGowan imala je samo 10 godina kad je ubila dječaka mlađeg od sebe. No njezine fotografije ne postoje i nitko ne zna gdje je, ali glasine se šire. Tko je mogući ubojica koji sada živi među njima? Koliko glasine mogu biti opasne? I koliko će daleko Joanna biti spremna ići kako bi zaštitila one koje najviše voli?