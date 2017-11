Najtraženiji automobili starosti do 18 mjeseci

FOTO: Fotolija

Hrvatsko tržište automobila u rujnu je bilo najveća pozitivna iznimka u odnosu na u europsku sliku. Dok je na razini EU prodaja novih vozila pala dva posto, kod nas je rast, koji je mjesec prije bio iznosio 4,9%, ubrzao na 12,3 posto - registriran je 2791 nov automobil. No, već dugo nije novost da na našem tržištu takav oporavak tržišta "guraju" ponajprije rent-a-car kuće kupnjom novih vozila za svoje flote, a prema nekim procjenama na njih se odnosi od 20 do 30 posto transakcija. Rent-a-car u nas proživljava procvat, a zbog sve dostupnijih cijena najma za mnoge je najam postao kud i kamo prihvatljivija opcija od kupnje. S najnovijim brojkama o trendovima u ovom segmentu jučer je izašao Fleet - jedna od najvećih rent-a-car kuća u Hrvatskoj. Prema njihovim podacima, korisnici najčešće biraju najam kroz mogućnost korištenja vozila maksimalne starosti do 18 mjeseci, a u pravilu su to na s vrhunskom opremom. Preferiraju pritom prednost osigurane asistencije na cesti - 24 sata dnevno. Anketa korisnika Fleet usluga pokazala je da su glavni razlozi odluke o najmu vozila niske cijene najma koje se kreću već od 80 kuna po danu, korištenje novih i redovno servisiranih vozila, spomenuta asistencije na cesti te široka ponuda dostupnih modela.