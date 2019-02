Najpoznatije svjetske influencerice misteriozno ostale bez milijuna pratitelja

Foto: Press Association/PIXSELL

Ariana Grande i Kylie Jenner dvije su najpraćenije osobe na Instagramu, no prekjučer su misteriozno ostale bez milijuna pratitelja.



Grande je tako pala sa 145 na 142 milijuna pratitelja, dok je Jenner prije imala 127, a zatim je pala na 124 milijuna.



Slične probleme imali su i drugi influenceri, koji su na društvenim mrežama počeli objavljivati statuse: "gdje su mi nestali pratitelji"? Osim toga, Instagram je u srijedu bio nedostupan nekoliko sati, pa su mnogi pomislili da je i to uzrokovalo problem.



- Primijetili smo problem zbog kojeg neki korisnici imaju manje pratitelja. Radimo na rješenju problema - pisalo je na Twitter računu Instagrama.



Jučer su i Grande i Jenner dobile nazad korisnike, no nije poznato je li Instagram riješio problem ili ih je jednostavno počelo pratitit više ljudi.