Najduži mjesec u godini: Donosimo vodič - kako preživjeti siječanj bez novca

Foto: Getty Images

Trideset i jedan dan u mjesecu stoji kao izazov pred nama, a mi švorc, piše RTS.

Da, bili su blagdani. A pogled u budućnost je zamagljen.

Poslije sezone slavlja, novogodišnje kupovine i dočeka Nove godine, stigao je siječanj, mjesec u kome, po statistici, građani najviše duguju.

Najduži mjesec u godini

Ne kaže se bez razloga da je siječanj najduži mjesec u godini. Nova godina po pravilu donese nove izdatke, manjak u novčaniku, ali i višak kilograma. Ti kilogrami će otići sami kada počne stres zbog nedostatka financija, što je dobro, štedimo na odlasku u teretanu.

Da li znamo što su nam financijske slabosti, posebno u vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika – kada marketinški trikovi nikada jače nisu izraženi.

Kada nam trgovkinja nudi gluposti, sitnice koje nam nisu potrebne, a od kojih se jedva probijamo do same kase. Sve bliješti, jednostavno nas mami da to “sve” kupimo. Tko onda misli na financije i blisku budućnost i o tome kako preživjeti siječanj.

Sigurni koraci u potrošačkom kalendaru

– Dobar plan kupovine, obavezno prije nego što plaća legne na račun.

– Spisak troškova: prvo računi, pa hrana, pa pokloni…

– Budite ljubazni prema sebi, jer je kupoholičarski zanat često kupoholičarsko emotivno zadovoljstvo, i to trenutno.

Pratite akcije

Obavezno se prijavite da primate obavještenja o svim novitetima i pogodnostima kupovine.

Veliki trgovinski lanci u suradnji s proizvođačima poslije praznika nude kupcima proizvode po nižim, akcijskim cijenama. Obilaženjem nekoliko obližnjih prodavnica može se dosta uštedjeti, jer razlika u cijeni pojedinih proizvoda ide i do 50 posto. Na sniženjima se ostvari oko 20 posto ukupnog prometa, kaže statistika.

Mijenjanje navika

Pobijedite ukorijenjene navike, potrošnja je izazov za uspjeh.

Najbolja ušteda je ići pješke, auto je luksuz. Hrane vam je preko glave, čini vam se da ćete biti siti do sredine mjeseca. Kilograme treba istopiti, a uz dobre cipele, pješačenje je prava stvar. Iako pogledate neki izlog, nije važno, nema novca, pa ni volje za trošenje.

Siječanjska temperatura je baš izazov, jako je ugodna.

Ponesite ručak na posao, popijte kavu kod kuće prije i poslije posla, preskočite neka nebitna druženja i eto, siječanj će začas proći.

Nošenjem hrane na posao štedi se po nekoliko eura dnevno, koje bismo inače ostavili prodavaonicama brze hrane i pekarama.

I ako je za utjehu, nagradiće nas veljača, koji ove godine ima 29 dana, a i sigurno će stići na realizaciju i neki ispisani ček iz prosinca ili neka rata na kreditnoj kartici.

Odlični su praznici, volimo ih, pamtit ćemo ih po divnom provodu i često ćemo ih se sjetiti. Što zbog provoda, što zbog dugova.