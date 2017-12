Najbolje od novačenja: WU EA Connect spaja izvršne kandidate s najboljim poslovima

Foto: Press

Povijest mreža je stara kao i povijest čovječanstva. U Sjedinjenim Američkim Državama mreže karijera alumnija posebno su popularne. U Europi, točnije u Austriji, poslovna škola WU Executive Academy je preuzela vodeću ulogu kad je riječ o izvršnom obrazovanju: dugi niz godina njeni alumniji su bili povezani jedni s drugima i s potencijalnim poslodavcima. Ova organizacija je nedavno pokrenula novu virtualnu mrežu nazvanu WU EA Connect namijenjenu svojim MBA/ Master of Law polaznicima i alumnijima. Ono što čini WU EA Connect posebnim činjenica je da to nije samo međunarodna mreža za stvaranje karijera, nego i alat za neformalno, ali ciljano zapošljavanje. Ovdje su uspješne tvrtke povezane s talentiranim menadžerima iz alumni kluba poslovne škole WU Executive Academy.

Alat za zapošljavanje pronalazi talente

“U svijetu izvan mreže već dugi niz godina organiziramo događanja, posjete raznim kompanijama i večere s ciljem proširivanja kontakata i umrežavanje poslovnih ljudi.

Cilj je potaknuti interakciju između MBA/Master of Law alumnija i naših partnera koje čine odabrane tvrtke iz sektora javnog i izvršnog pretraživanja. Trenutni cilj nam je umnožiti benefite koji su rezultati karijera u virtualnom svijetu", objasnila je Regine Eitelbös, voditeljica odjela Alumni Relations poslovne škole WU Executive Academy te dodala: “Integrirali smo portal za zapošljavanje na platformu kojoj naši partneri i alumniji mogu lako pristupiti.“

Članovi WU EA Connect su osobe s visokim potencijalom, osobe na izvršnim funkcijama, menadžeri s višegodišnjim iskustvom koji trenutno polaze MBA/Master of Law program ili su ga već završili.

“Tvrtke koje trebaju osobe na vodećim i izvršnim funkcijama, kao i ostalim ključnim pozicijama mogu koristiti WU EA Connect kako bi izravno pristupili ciljanoj skupini. Ovdje mogu pregledati odgovarajuće kandidate i uštedjeti vrijeme i novac tijekom pretraživanja”, kaže Eitelbös.

“Članovi mogu uvesti svoje postojeće Facebook i LinkedIn profile u WU EA Connect i dodati sve relevantne detalje o MBA/Master of Law obrazovanju. To ih čini privlačnijima s gledišta tržišta rada. "Profesionalno govoreći, nema ništa važnije od pravih kontakata i informacija. WU EA Connect našim sadašnjim i bivšim polaznicima pruža dodatnu podršku prilikom stvaranja karijere uz naše izvan mrežne aktivnosti. Inicijalna povratna informacija vrlo je pozitivna i pokazuje da ova inicijativa daje dodatnu vrijednost svima njome obuhvaćenima", zaključuje Regine Eitelbös.

Primjerice, Boehringer Ingelheim je tvrtka koja već uspješno upija potencijal mreže WU EA Connect pri pronalaženju kvalificiranih novih zaposlenika.

"S gledišta HR-a, suradnja s profesionalnim mrežama iznimno je vrijedna i uistinu je prednost. U svijetu u kojem se situacije mijenjaju iz trenutka u trenutak sve je važniji što lakši pristup kvalificiranim kandidatima", kaže HR Business Partner Claudia Hoffmann, dodajući kako je Boehringer Ingelheim globalni igrač koji uvijek želi dobiti vrhunske talente s iskustvom u industriji. "U tom kontekstu nama je poslovna škola WU Executive Academy važan partner jer nam daju pristup zajednici talentiranih kadrova i potencijalnih kandidata iz cijelog svijeta", nastavlja Claudia Hoffmann. Uz mogućnost umrežavanja nova platforma nudi i vrijedna rješenja: "Za primjer uzmimo portal za traženje posla koji nam omogućuje postavljanje i komuniciranje otvorenih pozicija u samo nekoliko klikova", kaže Hoffmann.

Što nudi WU EA Connect:

1. Inteligentni portal za traženje posla

Platforma uključuje stranici za traženje posla osmišljen tako da ispunjava specifične potrebe i zahtjeve članova zajednice: primjerice kroz samo nekoliko klikova mišem članovi mogu oglašavati i dijeliti informacije o radnim mjestima koja su dostupna u njihovim organizacijama. Potrebno je samo prenijeti PDF datoteku i logotip tvrtke te dodati relevantne pojedinosti o poslu te objasniti kako se prijaviti. WU Executive Academy, partner u stvaranju karijere, također imaju pristup ovoj značajki tako što objavljivanjem ponude za posao lako mogu komunicirati otvorene pozicije ciljnoj skupini. Poznate tvrtke unutar mreže su: Amrop Jenewein, Boehringer Ingelheim, Borealis i Stanton Chase.

2. Pronalaženje talenata

Alumni također mogu pregledavati profile zanimljivih talenata s ciljem umrežavanja ili kontaktiranja a sve s ciljem otvaranja radnih mjesta. Funkcija pretraživanja direktorija članova omogućuje im filtriranje profila po zemlji, gradu, profesiji, industriji i položaju.

3. “Darivanje” za unaprjeđenje karijere

Istraživanja pokazuju da dvije trećine ljudi posao dobiva kroz skriveno tržište rada, tj. kao rezultat preporuka i kontakata. WU EA Connect korisnici donose, ne samo vrijedne kontakte zajednici, već u mnogim slučajevima i pozadinsko znanje, informacije specifične za pojedinu djelatnost i savjete u stvarnom svijetu koji im mogu pomoć. Istraživanja pokazuju da dvije trećine ljudi dobiva posao kroz skriveno tržište rada, tj. kao rezultat preporuka i kontakata. Korisnici mreže WU EA Connect osiguravaju zajednici vrijedne kontakte te u mnogim slučajevima i iskustveno znanje, informacije specifične za pojedinu djelatnost, kao i savjete o stvarnom svijetu što polaznici MBA/Master of Law programa mogu smatrati vrlo korisnima. Nakon registracije nove članove se pita kakvu vrstu potpore žele ponuditi – jesu li zainteresirani za djelovanje u ulozi mentora, žele li biti savjetodavci podnositeljima zahtjeva za posao ili žele pomagati drugima u ostvarivanju poslovnih kontakata. Filozofija zajednice je „Daj i vratit će ti se višestruko“. Traženje pomoći ne smatra se tabuom. Naprotiv, u sektoru za objavljivanje članovi se potiču da upravo to učine – jednim klikom miša mogu stupiti u kontakt s odabranom osobom i zatražiti je mentorstvo.

4. Savjeti vezani za tematske grupe

Kako bismo bolje razumjeli nastali problem ponekad su nam potrebna mišljenja i perspektive drugih ljudi. Ili nam je jednostavno potreban dobar savjet. Korisnici mogu otvoriti vlastite tematske grupe, za na primjer, razmjenu mišljenja o njihovim industrijama i poslovima. WU EA Connect trenutno uključuje nekoliko različitih grupa, između ostalog, grupu za "upravljanje energijom", jednu o "poduzetništvu" i jednu o "financiranju". Korisnici su također u mogućnosti formirati regionalne alumni skupine.

5. Umrežavanje putem predavanja

Jasno je i da je WU EA Connect jedan od ključnih razloga za pristupanje mreži: nakon završenog poslijediplomskog studija alumni će moći održavati kontakte s kolegama. Ostat će u toku, moći će međusobno komunicirati bez obzira na to gdje se nalaze u tom trenutku. Programu su korisnici već prisustvovali, a datumi početka i završetka korišteni su u svrhu što uspješnijeg uređenja profila. Najbolje od svega je da WU EA Connect automatski prikazuje profile svih alumnija i aktualnih polaznika određenog programa. Sektor "The people you need to know" navodi uzbudljive pojedince koji su sudjelovali u programu prijašnjih godina. Štoviše, članovi zajednice mogu koristiti Facebook kako bi pozvali druge bivše studente da se pridruže mreži.

6. Uvijek u toku: najnovije vijesti i informacije o eventima

Članovi WU EA Connect nikada više neće propustiti niti jedan od uzbudljivih događaja iz alumnija WU Executive Academy ili karijere webinara. Oni mogu odmah vidjeti tko se još prijavio na događaj, što im također olakšava povezivanje izvan mreže. Štoviše, mogu dijeliti pojedinačne fotografije ili cijele galerije fotografija sa zajednicom.

7. Dijeljenje uspješnih priča

Kada je riječ o razvoju karijere, svima je potrebna inspiracija i motivacija. Stoga, WU EA Connect također uključuje uspješne priče s izvanrednim bivšim studentima i njihovim karijerama.