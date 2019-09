Najavljeno spektakularno otvorenje ciklusa Lisinski subotom

FOTO: PRESS

"Lisinski 200" slavi dvjestotu obljetnicu rođenja Vatroslava Lisinskog, a na pozornici hrama glazbe koji nosi upravo njegovo ime, Simfonijski orkestar i zbor HRT-a pod ravnanjem maestra Nikše Bareze i mnogobrojne vokalne soliste 28. rujna predstavit će odabir njegovih najboljih djela.

„S ponosom nosimo ime Vatroslava Lisinskog, ponekad sa sjetom i gorčinom, ali i upitima savjesti. Lisinski nije bio samo skladatelj prve hrvatske opere, nego i prvi hrvatski skladatelj s tako velikim opusom iza sebe, što je ostavio u samo trideset i četiri godine života. Prvim koncertom postavljamo pitanje: što smo mi tom velikom sinu hrvatskoga naroda vratili? Što su mu vratili suvremenici, što su napravili naraštaji nakon njega i što smo napravili mi? Odgovor na ova pitanja trebao bi biti ovaj koncert u kojem ćemo napraviti presjek stvaralaštva Vatroslava Lisinskog, a između skladbi glumci će čitati njegova pisma, svjedočanstva i osvrte suvremenika“ – najavio je ravnatelj dvorane, Dražen Siriščević.

Bilo da se radi o skladbama za orkestar, solo pjesmama ili ulomcima iz njegovih opera, namjera je istaknuti umjetničku genijalnost nesretno zapostavljenoga glazbenog velikana, koji je, unatoč životnim nedaćama i neshvaćanju, u kratkom životu upornim i neumornim stvaralaštvom ostavio snažan umjetnički trag u hrvatskoj glazbi, što će najbolje dočarati hrvatska glazbena reprezentacija:

„Mislim da je ideja koncerta puno dublja i puno važnija od same obljetnice rođenja. Baveći se tim programom, moram priznati da sam iskreno impresioniran kvalitetom te glazbe. Nije to samo hommage skladatelju, imat ćete priliku zaviriti u njegov radni stol, spoznati njegovu osobnost. Toliko ideja ima u tim djelima, toliko je znao što se može i što treba glazbom izraziti, ali se vide i maniristički trenutci kroz pozicije, modulacije. Sve skupa su to impozantna djela – živio je kraće od Mozarta, a ostavio je jedan nevjerojatan opus. Pjesme koje su pune bola i gorčine; to je njegov svakodnevni život, autobiografske činjenice“ – izjavio je maestro Nikša Bareza, koji će na velikom koncertu ravnati SO i Zborom HRT-a te vrhunskim solistima.

Neprocjenjivo glazbeno nasljeđe iz pera Vatroslava Lisinskog nezaobilazno je u predstavljanju hrvatskoga nacionalnog identiteta u svijetu, stoga je od posebne važnosti pozicija ovog koncerta kao prvog u nizu šesnaest koncerata ciklusa, u kojemu će ove godine gostovati najpoznatiji svjetski solisti i orkestri. Uz krilaticu "Ljubav bez zlobe" svaki će se gostujući glazbenik upoznati s likom i djelom Lisinskog, kao i sami posjetitelji, sa željom popularizacije i sve češćeg postavljanja remek-djela ovog skladatelja na pozornicama u Hrvatskoj, ali i u svijetu.

Upravo su zato predstavljena i notna izdanja djela Lisinskog Hrvatske udruge orkestralnih i komornih umjetnika.

„Ova izdanja daju jednu novu sliku na biografiju Lisinskoga. Izabrali smo dva ciklusa sabranih djela vokalno-orkestralnih skladbi i orkestralno-komornih skladbi. Sam se Lisinski borio da se njegova djela čuju. Veliki broj djela je i sam preradio. Velika crna rupa u našoj kulturi su nedostatne tiskovine djela skladanih na našem podneblju. Zato je ovo jako bitno, njegova djela se trebaju čuti“ – izjavio je Zvonimir Stanislav, urednik notnih izdanja HOUKU.



Koncerti koji već dugi niz godina Zagreb čine ravnopravnim svim europskim glazbenim središtima ne bi bili mogući bez podrške partnera, koji su prepoznali važnost ovakvih manifestacija za hrvatsku kulturu i umjetnost. Jedan od njih je i OTP banka s kojom je ovom prilikom potpisan sponzorski ugovor kojim OTP banka nastavlja biti jedan od najznačajnijih sponzora dvorane Lisinski.

„Veliko mi je zadovoljstvo što OTP banka nastavlja partnerstvo s dvoranom Lisinski, pogotovo u ovoj godini kad se obilježava 200. godišnjica rođenja Vatroslava Lisinskog. Smatramo da je podupiranje i razvoj kulturnog života dio naše društvene odgovornosti i poslovne politike. Dobro znamo doprinos Dvorane kulturnom i glazbenom životu Zagreba, ali i cijele Hrvatske; zbog toga mi je posebno drago da nastavljamo suradnju i da možemo biti ponosni partneri na rezultate tvorca hrvatske kulture“ - izjavio je Balázs Békeffy, predsjednik Uprave OTP banke.

„Počeli smo 1981. godine s ovim Ciklusom. Ove sezone mogu sa sigurnošću reći da se radi o najboljem izdanju ciklusa Lisinski subotom. Na programu je 16 koncerata, čak 9 velikih simfonijskih orkestara, 7 različitih zborova, 33 solista, 10 dirigenata iz 11 zemalja Europe i svijeta. Prije nekoliko smo dana morali zaustaviti prodaju pretplatničkih ulaznica, jer smo došli u opasnost da rasprodamo čak cijelu dvoranu! Velik je trud uložen u realizaciju ovog programa; pozivam vas sve da uživate u glazbi u Lisinskom!“ – zaključio je ravnatelj Dražen Siriščević.

Jevgenij Kisin, Filharmonija BBC-ja, Bečki dječaci, Kraljevski filharmonijski orkestar, Olivier Latry, Alice Sara Ott i Ivo Pogorelić samo su dio vrhunske glazbene reprezentacije koja vas očekuje u novoj sezoni ciklusa Lisinski subotom u kojoj ćemo saznati ima li ljubavi bez zlobe, a sve u čast 200. rođendana Vatroslava Lisinskog.