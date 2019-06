Način na koji je mladić dao otkaz na poslu oduševio je šefa i kolege

Postoji li najbolji način za davanje otkaza? Vjerojatno ne, ali ovaj 22-godišnjak otkrio je svakako najkreativniji i najduhovitiji način kojim možeš otići s radnog mjesta.

Kako bi obznanio da odlazi natrag na fakultet, umjesto otkaznog pisma, svojem je šefu ostavio karticu. Sadržaj kartice nasmijao je njega i ostale zaposlenike zato što je pisalo: "Moj zadnji dan na poslu je 28. srpnja. Mislim na Vas u ovim teškim trenucima. S ljubavlju."

one of our team members handed in their notice like this 😂😂😂 pic.twitter.com/tqc9Hn6ODE