"Na ovo smo potrošili cjelogodišnji budžet": LIDL objavio video koji će vas sigurno nasmijati

Ekipa koja vodi LIDL-ove društvene mreže u Irskoj poznata je po brojnim smicalicama, pa su i ovoga puta uspjeli razveseliti korisnike.

U objavi na Twitteru objavili su reklamu za proizvod, te su napisali da su za to potrošili čitav ovogodišnji budžet.

Reklama je za “water slide” koji prodaju u dućanima LIDL-a u Irskoj, a stoji manje od 10 eura.

A koliko su zaista potrošili na izradu reklame, možemo vidjeti iz priloženog.

We've used up our entire video production budget for the year on this, so please enjoy with the sound on. And please buy our slides. Crivit Water Slide in stores now, only €9.99! pic.twitter.com/KCJs08aFfr