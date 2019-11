Mladić koji zarađuje milijune otkriva kako je počeo

Foto: YouTube Graham Stephan screenshot

To će biti prvi put da je zaradio sedam znamenki u kalendarskoj godini, što je prekretnica o kojoj je razmišljao od 2017.

"Prije dvije godine snimio sam videozapis o ciljevima", 29-godišnji milijunaš poručuje za CNBC Make It.

„Moj je cilj bio zaraditi milijun dolara u 2018.“. Nije to odmah postigao, ali iznenadio je i samog sebe ostvarujući cilj samo godinu dana kasnije.

Danas 85% godišnje zarade dolazi s njegova dva YouTube kanala, prvenstveno putem prihoda od oglasa, a preostalih 15% dolazi iz internetskih tečajeva koje prodaje putem platforme Teachable, naknada za nekretnine, prihoda od najma i podružnica i sponzora.

Stephan nije započeo stvaranje videozapisa s namjerom da od njih zarađuje novac. Zarađivao je dobar novac kao posrednik, ali objavljivanje na YouTubeu "izgledalo je kao zabavna stvar i uvijek sam to želio učiniti", kaže on. "Ali i ja sam se osjećao kao: Tko bi me želio gledati? Osjećao sam se kao da nisam imao osobnost za to."

No prije otprilike tri godine odlučio je snimiti i uploadati svoj prvi video o tome - kako biti uspješan agent za nekretnine. Video je snimio svojim iPhone-om „selfie-style“.

"To je bilo tako zabavno iskustvo", kaže Stephan. „Sjećam se tog videa koji je dobio devet ili 10 pregleda i razmišljao sam:„ Oh, Bože, devet ljudi negdje je pogledalo ovaj video! Pa sam počeo snimati još video zapisa. "

Kad je prvi put počeo zarađivati ​​novac od svog glavnog kanala bilo je to samo „nekoliko centi dnevno“, sjeća se. "Tada je poraslo na jedan dolar dnevno, a sjećam se da sam u tom trenutku razmišljao, u redu, ako tako ide čitav mjesec, to znači da mogu jesti potpuno svežu suši večeru samo od YouTubea."

Nakon pune godine snimanja videa, zaradio je 26.000 dolara. Tada je eksplodirao.

"Počeo sam bilježiti mnogo veći rast u drugoj godini", kaže on. „Zaradio sam oko 260.000 dolara.“ 2019. godine, svoje treće godine na platformi, pokrenuo je drugi kanal, „Graham Stephan Show“ i na putu je da zaradi više od milion dolara. Između dva kanala on u prosjeku ostvaruje 90.684 dolara mjesečno, makar je najviše što je zaradio u jednom mjesecu 165.219 dolara, u kolovozu.

Većina njegovog novca na YouTubeu dolazi od oglasa, ali on također ostvaruje prihod od članarina za YouTube Premium.

"U pogledu ovakvog povećanja prihoda, mislim da je nekoliko stvari odigralo ulogu u tome", kaže Stephan koji većinu svog radnog dana provodi stvarajući sadržaj i prenosi više videozapisa tjedno. Za početak je bio selektivan u vezi s onim što je objavio: "Mnogo sam više vremena posvetio sadržaju za koji sam smatrao da će ga moja publika zaista željeti vidjeti i koji će biti dobar za algoritam YouTubea. Polovica je za publiku, ono što oni žele vidjeti, ali radi i ono što misli da će YouTube sam vjerojatno promovirati.

"Drugo, mislim da postoji rast sličan snježnoj kugli: što više pretplatnika imate, to ćete ih više dobiti - to se neprestano nadograđuje. Ali morate uložiti vrijeme na samom početku da biste došli do točke gdje sam ja danas."

Budući da ne može predvidjeti svoju buduću zaradu na YouTubeu, ne oslanja se na to kao na izvor prihoda. Umjesto toga, on to tretira kao "bonus prihoda" i nije potrošio ništa od toga. Ako iznenada izgubi praćenje na YouTubeu, vratio bi se svojoj prvotnoj karijeri: prodaji nekretnina, čime se bavi od 18. godine.

"Ako YouTube sutra nestane, bio bih razočaran", kaže on, ali iz novčane perspektive, "nikada nije bio nešto na što sam se oslanjao."