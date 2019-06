Milijarderka Gates o savjetu Warrena Buffetta, na što nikad neće potrošiti novac i drugim životnim pitanjima

Foto: Getty Images/Bloomberg

Na što ona i suprug Bill odbijaju trošiti novac, tko je njezin heroj, koja je knjiga imala najveći utjecaj na nju...samo su neka od njih.

Otkrila je kako svako jutro meditira, a svaki dan vježba i jogu koja joj čini život boljim.

Naglasila je i važnost visokog obrazovanja, a da počinje s edukacijom isponova odabrala bi miks biologije i tehnologije, budući da će nam te dvije znanstvene grane značajno poboljšati život i u budućnosti.

Najbolji savjet koji je dobila od Warrena Buffeta je - da vjeruje u samu sebe.

Njezin životni heroj je Nelson Mandela, bivši predsjednik Južnoafričke Republike koji je dugo godina robijao kao borac protiv apartheida, sustava rasne diskriminacije.

Njezina glavna poruka je da se svi trebamo brinuti o svima i uvažavati međusobne poruke, jer će upravo to najviše unaprijediti društvo.

Teže se je mogla sjetiti odgovor na pitanje na što suprug i ona odbijaju trošiti novac, no nakon par trenutaka je odgovorila da su to - plastične slamke.

Otkrila je kako cijela obitelj Gates uživa u igranju raznih igara.

U najavi kratke verzije intervjua koji je objavljen i na YouTubeu istaknuto je i kako je čitanje bitan dio dnevne rutine Melinde Gates. "The Book of Awakening: Having the Life You Want by Being Present to the Life You Have" od Marka Nepoa je knjiga koja je imala najveći utjecaj na njezin život.

U postu na Facebooku 2018. otkrila je da je to jedna od njenih omiljenih knjiga kojoj se redovito vraća. "Markovo pisanje pomaže mi da se vratim, mirujem i usredotočim se - pogotovo u kaotičnim danima ili kad mi treba trenutak tišine.".