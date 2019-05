Foto: Press

Pripreme za ispite predstavljaju stresno razdoblje i svaka dodatna pomoć je dobrodošla. Misao je to vodilja tvrtke Pripreme iuridica, specijalizirane za procese medijacije i pripreme za pravosudni i stručni ispit, koja nudi mogućnost svakom polazniku da sam odluči u kojem segmentu želi dodatnu pomoć ili dodatnu vježbu, ako smatra da mu za pojedino područje nedostaje prakse. Više o ovom novom konceptu na tržištu u razgovoru za Poslovni dnevnik otkrila je odvjetnica Kristina Bajsić Bogović.



Kako biste opisali domenu Vašeg poslovanja?



Pismeni dio pravosudnog ispita sastoji se od pisanja presuda pa ako polaznik, u svom dotadašnjem radnom iskustvu, nije imao prilike sastavljati opsežne podneske ili pak mu treba dodatna vježba iz određenog pravnog područja, mi smo pravo mjesto za njih. Isto tako, organiziramo i radionice u školama na temu vršnjačke medijacije i nenasilne komunikacije s ciljem smanjenja neprijateljstva među djecom i mladima i dugoročnom sprečavanja novih sukoba, uz uspostavu novih pozitivnih, čvrstih i prijateljskih odnosa među bivšim protivnicima. Radionice provode odvjetnici i ovlašteni izmiritelji registrirani kod Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, dok pripreme za pravosudni ispit odvjetnici, bivši pravosudni dužnosnici i doktori znanosti, dakle osobe s dugogodišnjim radom u navedenim segmentima. Riječ je o novom konceptu na našem tržištu koji je temeljen na dugogodišnjem iskustvu i potrebama koje smo uočili tijekom postupaka, posebno kaznenih i obiteljskih kada su žrtve upravo djeca.



Osovina razmatranja je medijacija. Koja je njezina uloga u školskom sustavu?



Medijacija je postupak koji u većini slučajeva brzo i učinkovito dovodi do rješenja određenog spora. Vještina medijacije ne bi trebala biti rezervirana za probleme koji se inače rješavaju na sudu jer je ona višestruko korisna za sve sfere života. Živimo u razdoblju kada se bilježi sve veći broj slučajeva vršnjačkog nasilja, mladima je potrebna pomoć u komunikaciji, u razumijevanju sugovornika i uvažavanju drugačijeg mišljenja. Sukobi su neizbježni, a znati pravilno reagirati i naći kompromisno rješenje osnovna su pretpostavka stvaranja kvalitetnih poslovnih i privatnih odnosa. Škola je mjesto u kojem se djecu i mlade educira, priprema za tržište rada i okolinu u kojoj će morati pronaći svoje mjesto. Cijeli koncept osmislili smo da djecu uistinu motiviramo na sudjelovanje, riječ je o interaktivnim radionicama koje su temeljene na igri. Simulira se sudski postupak u kojem svaki sudionik ima određenu ulogu – sudac, odvjetnik, svjedok, stranka ili neka treća osoba – te se nakon toga pokušava isti problem riješiti medijacijom kako bi se kao krajnji cilj dokazalo da se svaki problem može riješiti bez sile, podizanja tona i grubosti.



Koliko je važno poznavati bavljenje medijacijom?



Kada godinama radite u pravosudnom sustavu, susrećete se sa sporovima koji traju godinama, problemi se ne rješavaju, a stranke bivaju sve frustriranije, posve vam je jasno da takvi procesi ne idu nikome u korist. Medijacija je alat koji se za nas pokazao učinkovitim iz prve ruke, jer smo vidjeli primjere u kojima je rješenje postignuto u jednom danu ili već za nekoliko sati, dok je u drugima to

razdoblje iznosilo nekoliko dana ili par mjeseci, ali je i dalje velika razlika od postupaka pred sudom koji mogu trajati i nekoliko godina. I sad zamislite kada bi se medijacija počela primjenjivati od vrtića, kada bi djeca razvila svijest da je o svakom problemu moguće, dapače i potrebno razgovarati i da se uvijek može naći kompromis. Generacije se mogu odgojiti u tom smjeru, sa sigurnošću i sviješću da će prilikom sukoba i razlike u mišljenjima biti saslušani, uvaženi i da će svaki podignuti ton ili upotreba sile biti kontraproduktivni. Vjerujemo kako bi društvene promjene bile iznimno pozitivne i dalekosežne, tako da držimo da je vrlo važno poznavati njezine osnove.



Kakva je poveznica između odvjetnika i škole? Tko pripada ciljnoj skupini?



Kao što sam ranije navela, koncept radionica razvili smo na temelju vlastitog iskustva, a ponajprije ponukani zadovoljnim strankama koje u nekim slučajevima nisu mogle vjerovati da je moguće tako brzo i efikasno doći do zadovoljavajućeg rješenja sukoba. Međutim, ključan element je bila činjenica što smo svjedoci situacija kada u kaznenim postupcima i postupcima obiteljske naravi, djeca često budu zanemarena, zlostavljana i to „nose“ sa sobom dalje pa tako i u školu, a kako se ne znaju nositi s tim „negativnim“ osjećajima, često osjećaju da ne pripadaju skupini i imaju osjećaj da se nemaju kome obratiti. Tu dolazi do zatvaranja djeteta, introvertiranosti, gubitka interesa za okolinu i učenje. Tu tada trebaju reagirati nadležne i osposobljene službe, međutim ono što se zanemaruje je to da ta djeca, kao i svako drugo dijete, u tom trenutku najviše traže da budu prihvaćena od svojih vršnjaka. Djeca i adolescenti smatraju da ih najbolje mogu razumjeti njihovi vršnjaci i tu mi želimo pomoći njima i drugim vršnjacima da bolje razumiju jedni druge, da pomažu jedni drugima i da grade odnos prijateljstva i međusobnog povjerenja te da se pri tome i dobro zabavimo. Konflikta će uvijek biti, međutim, ako samo jednom djetetu naše radionice pomognu, mi ćemo biti presretni. Ciljna skupina programa su učenici osnovnih i srednjih škola, ali i studenti i djeca u vrtićima, odnosno svatko tko želi poboljšati rad u svom timu, u svojoj organizaciji je dobrodošao, budući da je koncept isti, ali se igre prilagođavaju pojedinoj skupini.



Čini se kako se iza svega krije neka dodana vrijednost za društvo. Što bi to bilo?



Vjerujemo kako vještine medijacije mogu biti važan dio u razvoju potpuno drugačijeg pristupa sukobu i njegovom rješavanju. S druge strane, za svako društveno problematično ponašanje ključ je u prevenciji. Imamo iskustva i u kaznenim postupcima puno se tada govori o rehabilitaciji, sankcijama i slanju poruka društvu. Međutim, smatramo da se kao društvo u cjelini više moramo okrenuti prevenciji i educiranju mladih i djece. Vjerujemo kako tu kroz radionice ovakvog tipa možemo dati svoj doprinos, ali su svakako ključni školski sustav, sustav rada, pa i obiteljsko okruženje u sklopu kojih bi se trebale ohrabrivati i primjenjivati vještine medijacije.



Osim medijacije spomenuli ste i pripreme za pravosudni i državni stručni ispit. Koliko je u prosjeku potrebno da bi se osoba pripremila, o čemu to ovisi i koliko je u tom procesu važna mentorska podrška?



Teško je reći koliko je potrebno vremena za pripremu za ispit jer navedeno ovisi o kojem ispitu se radi, o tome gdje je polaznik stekao svoje dotadašnje radno iskustvo i konačno koji su afiniteti svakog polaznika. Upravo i iz tog razloga se kod nas može prilagoditi postupak pripreme svakom polazniku zasebno, a sukladno njegovim željama i potrebama ili se pak može odraditi cjelokupna priprema.



Prema Vašem iskustvu zašto veliki broj ljudi pada na državnim ispitima, je li razlog upravo nedostatak prakse? Koliko je ona generalno važna u pravnom zvanju?



Zasigurno ima više elemenata, jedan je i nedovoljna priprema, a drugi je i nedovoljno prakse. U pravnom zvanju je praksa ključan element, budući da se radi o potrebi za brzom reakcijom, dobrom logikom, a naravno i znanje je bitno. Međutim, praksa vas vježba da brzo reagirate u svakoj situaciji, budući da često, ako propustite pravovremeno istaknuti određeni prigovor, više kasnije nemate tu mogućnost. Stoga treba učiti, vježbati i raditi, drugog recepta nema.