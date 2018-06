Maksim Mrvica otvara Festival Rocks&Stars @ Cave Romane

FOTO: Press

Maksimov nastup bit će popraćen i humanitarnim djelovanjem organizatora i partnera festivala kada će se Općoj bolnici u Puli donirati inkubator. Bitno je spomenuti da se nakon dužeg izbivanja Maksim vraća domaćoj publici i to upravo na Rocks&Stars Festivalu, a u sklopu velike svjetske turneje Phantasy of the Silk Road 2018. On će publici, uz svoja najpoznatija crossover djela, predstaviti i svoj novi album inspiriran Kinom, kao i obrade poznatih hitova, poput, Clocks grupe Coldplay, All of Me Johna Legenda, itd.

Nakon spektakularnog otvorenja na jedinstvenoj festivalskoj pozornici 9. srpnja nastupit će jedan od najistaknutijih hrvatskih komičara – Ivan Šarić, a 28. srpnja publiku će podići na noge legendarni Darko Rundek.

31. srpnja rezerviran je za nastup violinista Stefana Milenkovića kojeg prati pijanist Vladimir Milošević. Nastup je nadahnut godišnjicama velikana glazbe - 100 godina od smrti Claudea Debussyja, 65 godina od smrti Sergeja Prokofjeva i 120 godina od rođenja Georgea Gershwina - koji su svojim životom i opusom zauvijek obilježili povijest glazbe. Maestrov veličanstven nastup na festivalu popratit će i humanitarna akcija kojom će se donirati violina talentiranom, a potrebitom učeniku/učenici iz pulske glazbene škole.

Posebna festivalska poslastica bit će program Discover Israel kada će se kroz dva dana, 1. i 2. kolovoza, publici predstaviti obilje kulturne baštine Izraela. Program će započeti izložbom svjetski poznatog fotografa Gilarda Benarija, Drugačiji pogled na Izrael, koji je inače i službeni fotograf Ministarstva turizma Izraela. Uz izložbu fotografija sudionici će moći uživati i u gastro delicijama Izraelske hrane. Vrhunsku zabavu osigurat će nastup poznatog mentaliste Roi Yozevicha koji će kroz interaktivan scenski nastup demonstrirati svoje sposobnosti telepatije i telekineze kada će, između ostalog, čitati misli publici. Glazbeno će program otkrivanja Izraela pratiti duo Ozone i fantastičan band Acollective. Duo Ozone predstavit će klezmer glazbu koja potječe od istočnoeuropskih Židova Aškenaza i to u elektro verziji, uz korištenje harmonike koja nije uobičajen instrument za ovaj žanr. Ovaj interesantan duo živi i radi u Norveškoj, a čine ga Almir Mešković, porijeklom iz Bosne i Hercegovine i Greg Misczsyn iz Poljske. Band Accolective, svojevrsni je društveni pokret koji se predstavlja sa sedam vrhunskih glazbenika, svirača više različitih instrumenata, iznimno cijenjenih u glazbenom svijetu. Oni će publici predstaviti pregršt isprepletenih glazbenih žanrova, od boogie-folk glazbe do elektronskog jazza i bliskoistočnog bluesa.

3. kolovoza Festival će biti začinjen urnebesnom komedijom blues cabaret Komušanje mozga, glumca Stojana Matavulja s kojim će nastupiti odlični glazbenici Jadran Vušković, poznati gitarist negdašnjeg legendarnog glazbenog sastava Daleka Obala i Robert Grubić, bivši gitarist grupe Stivideni.

Dinamičan ženski gudački kvartet Bond, Tania Davis i Eos Counsell na violini, Elspeth Hanson na violi i Gay-Yee Westerhoff na violončelu, nastupit će pod zvjezdanim nebom 9. kolovoza. S preko 4 milijuna prodanih albuma svrstavaju ih u najbolje prodavani gudački kvartet u povijesti glazbene industrije, a publiku će očarati zvucima klasične, latino, etno, jazz, rock, pop, electro, indijske i glazbe srednjeg istoka. Od milja ih zovu Spice Girls of Classical Music, a nastupale su s Huljićevom glazbom na ceremoniji zatvaranja Olimpijskih igara 2012-te godine.

Vrhunac festivalskih događanja zasigurno će biti 15. kolovoza kada Festival ugošćava poznati talijanski vokalni sastav Ricchi e Poveri. Njihove uspješnice, poput Mamma Maria, Se m'innamoro, M'innamoro di te, Che sara, i danas bacaju publiku u trans. Cjeloviti program Festivala nalazi se na www.caveromane.com