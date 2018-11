M + S, 3PMSF, DOT...: Evo što znače oznake na gumama vašeg automobila

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Pri izboru 'pravih' guma za svoje vozilo moramo znati što znače oznake na njima. Slova i brojevi na gumama jako su važni za pravilan izbor jer svako vozilo zahtijeva posebnu vrstu guma, piše Auto start.

1. Dimenzije (npr. 235/55 R19)

Jedan od najvažnijih podataka o gumi svakako je njihova veličina. Te oznake se sastoje od širine gume u milimetrima (u ovom slučaju navedeno oznakom 225), njezine visine (55) te na koju veličinu naplatka se stavlja (R19). Svako vozilo ima posebno propisane dimenzije kotača i guma, a te dimenzije ćete najlakše pronaći u prometnoj dozvoli automobila.

2. Naljepnica EU

Svaka nova guma dolazi s naljepnicom EU, koja obuhvaća oznake s ocjenama od A (odličan) do G (loš). Ovdje možete pronaći sljedeće podatke: - prianjanje gume na mokroj površini (mjeri se prema zaustavnom putu pri brzini 80 km/h) - koliko guma neposredno utječe na potrošnju goriva (razlika između najviše i najniže ocjene je oko 7,5 %) - koliko vanjske buke proizvodi guma (koliko decibela proizvodi guma pokazuju crne crtice kod simbola zvučnika; gume s jednom crticom su najtiše, a s trima crticama najglasnije)

3. Nosivost i brzina (npr. 105V)

Oznake nosivosti sastoje se od dvoznamenkastog ili troznamenkastoga broja (između 60 i 179) te nam otkrivaju dopušteno opterećenje. Brojka se odnosi na opterećenje pojedine gume pa ako imate broj 105 on označava da navedena guma može nositi 925 kilograma, što bi značilo da je nosivost svih četiriju guma 3700 kilograma. Opterećenje svih guma ne smije biti manje od najveće dopuštene mase automobila. Indeksi brzine za osobna vozila označeni su slovima Q, T, H, V, W i Y, koja dopuštaju brzine do 160, 190, 210, 240, 270 i 300 km/h. Također postoji kategorija brzine ZR, koja dopušta brzinu iznad 240 km/h. Cijelu tablicu o dopuštenoj nosivosti i brzinama možete pronaći na LINKU.

4. Oznaka DOT (0413)

Pruža informacije o datumu proizvodnje gume. Iako ima čak 12 znamenki, za kupca gume je najbitnija treća šifra koja ima četiri znamenke (u ovom slučaju 0413). Prve dvije znamenke označavaju tjedan u godini (04), a druge dvije označavaju godinu proizvodnje gume (13). Prema tome možemo iščitati kako je navedena guma proizvedena u četvrtome tjednu 2013. godine. Ovo je također vrlo bitna oznaka jer gume starenjem gube bitna svojstva pa tako mogu produžiti put kočenja i utjecati na upravljanje. Naime, ako je guma pravilno skladištena, zbog suvremenih materijala i dodataka može se smatrati novom i do pet godina. Proces starenja se ubrzava kad su gume ugrađene na vozilo, jer na njih djeluje više čimbenika poput sunca, različitih temperatura te utjecaja s ceste. FOTO: DAMIR ŠPEHAR/PIXSELL

5. Oznake M + S i 3PMSF

Kako biste znali da kupujete prave zimske gume, one moraju imati oznaku M + S (Mud & Snow) te oznaku snježne pahuljice s trima vrhovima. Iako se i obične gume M + S prema našemu zakonodavstvu smatraju zimskima, za vožnju u pravim zimskim uvjetima preporučujemo gume s oznakom pahuljice, jer se upravo one podvrgavaju strogim testovima na snijegu i ledu. Zimska guma ne mora imati oznaku snježne pahuljice, jer postoji i strana oznaka za nju te onda piše 3PMSF. Iako je drukčija oznaka, značenje je jednako.

6. i 7. Oznake XL, Extra Load i SUV

Oznake XL ili Extra Load obično su napisane kod oznake za nosivost gume. One označavaju model koji ima ojačanu konstrukciju (prije svega bokove gume) i veću nosivost. Takve gume su namijenjene za ugradnju na težim vozilima. Međutim, oznaku XL ne smijemo miješati s posebnim modelima guma za SUV vozila, jer se one znatno razlikuju.

Dodatna oznaka: Indikator istrošenosti gume

Ako pogledate u profil svih novijih automobilskih guma možete primijetiti manja izbočenja. Ona označavaju minimalno dopuštenu dubinu profila, odnosno one su indikator dokle smijete potrošiti gumu. Svaka nova guma ima približno od 8 do 10 milimetara profila, a minimalni profil gume je u pravilu 1,6 milimetara. Naime, gume nije preporučljivo trošiti do te razine jer na mokrim površinama put kočenja može biti dvostruko duži nego kod potpuno nove gume.