Kreću maškarana događanja u Bakru

Ni ove godine neće manjkati zabavnih događanja na području Grada Bakra, a već ovu subotu 13.01. kreću maškarani tanci.

MAŠKARANI TANCI u periodu od 13. siječnja do 10. veljače održavaju se u Domu kulture Škrljevo, Dom Kulture Hreljin i u prostorijama udruge „La Bamba“ Bakar

ŠKRLJEVO:

Kao i svake godine u Domu kulture Škrljevo održavaju se maškarani tanci i to svaku subotu od 13.01. do 10.02. od 21:30 do 4:00. Za odličnu ugostiteljsku ponudu s pristupačnim cijenama zaduženi su Barkoncept.hr i Me gusta gourmet pub, a za odličan štimung glavni "krivci" bit će "Trio Andreas".

Ulaz je za sih BESPLATAN!

Dodatne informacije i rezervacije (20 kn po stolu; 1 stol - 6 osoba):

095 805 85 14

e-mail: skrljevskemaskari@gmail.com



HRELJIN

I ovo godine pozivamo sve ljude dobre volje na maškarane tance u Domu kulture Hreljin.

Za dobar štimung pobrinut će se Kumpanija Nebuloza, a ugostitelj je Barutana Hreljin.

Ulaz za maske je 10 kn, a za civile 20 kn. Očekuju vas bogate tombule i nagrade za maske!!!

Za sve informacije i rezervacije stolova obratite se na: 0913239142. Rezervacije stolova su besplatne!

BAKAR

Od subote 13. siječnja s početkom u 21:30 h započinju "maškarani tanci" i u Bakru u prostorijama udruge „La Bamba“ gdje Vas čekaju svakakva iznenađenja i najorginalnije maškarane zabave!

Ulaz za članove udruge " La bamba " je besplatan, a za sve ostale 20 kn.

Pozvani su svi koji vole zabavu, maškare, smijeh i ples, na ove po svemu drugačije tance.

Bakar, La bamba, Senjska 372

Subota 27.01.2018. - Smotra zvončara „Zvona i kanat za bakarski kraj“

Turistička zajednica Grada Bakra, Grad Bakar i Kukuljanski zvončari pozivaju Vas na smotru zvončara pod nazivom „Zvona i kanat za bakarski kraj“ u subotu, 27. siječnja 2018. s početkom u 10:00 sati. Povorka kreće sa Kukuljanova i prolazi kroz cijelo mjesto i završava ispred Doma kulture Kukuljanovo u kojem će se održati maškarani tanci uz Trio Vox s početkom u 19:00 h.

Nedjelja 28.01.2018. Maškarana povorka umirovljenika

14:00 h – Udruga umirovljenika Grada Bakra organizira 8. Maškaranu povorku umirovljenika kroz Bakar. Okupljanje ispred hotela Jadran Bakar u 14:00h.

Subota 04.02.2018. - „Maškarani auto rally Pariz-Bakar“

Maškarani autorally Pariz-Bakar nastao je kao parodija na poznati rally Pariz-Dakar na kojem je 1990. godine nastupao poznati hrvatski automobilist Tihomir Filipović.

Ovogodišnji 27. Maškarani autorally Pariz - Bakar održava se u subotu, 04. veljače 2018. godine sa startom u 10.05 sati na Parizu podno Trsata (Ulica Krimeja). Suorganizatori rally-a su: Grad Rijeka, TZ Grada Rijeka, Grad Bakar, TZ Grada Bakra, Općina Kostrena, Općina Čavle, TZ Općine Čavle, KU Špažićari, Škrljavske maškari i Bakarske maškare.

Rally se vozi prema Posebnom pravilniku oslanjajući se na sportska pravila Hrvatski auto karting saveza. Sastoji od vožnje po zadanom putu - itinereru i posebnih ispita spretnosti- vožnjom među čunjevima na poligonu.

Dužina samog rally-a je 37.8 km, vrijeme vožnje je oko 120 minuta. Specifičnost ovog autorally-a u je što svi sudionici, njihova vozila kao i svi suci moraju biti maskirani, pokazujući svoju maštovitost i kreativnost.

DJEČJE REDUTE:

20.01.2018. – Škrljevo od 17:00 – 20:00 h

04.02.2018. – Kukuljanovo od 17:00 – 20:30 h

PALJENJE MESOPUSTA – Utorak, 13.02.2018.

Bakar, Hreljin, Kukuljanovo, Škrljevo