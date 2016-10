Kralj slastica dolazi u Hrvatsku

Foto: DPA/PIXSELL

Najpoznatijih slastičara na svijetu Buddy Valastro dolazi u Hrvatsku! Zvijezda kulinarskog i obiteljskog showa "Šef slastičarnice" koju možemo pratiti na TLC-ja boravit će u Hrvatskoj 17. i 18. listopada, sudjelovat će u izboru najljepše torte s hrvatskim motivima.



Buddy u SAD-u vodi uspješan lanac slastičarnica Carlo's Bakery koji je naslijedio od svog oca i u slastičarnici su zaposlene sve njegove sestre i njihove obitelji. U očevoj slastičarnici Buddy radi od malena i naučio sve tajne o slasticama i postao je majstor u izradi grandioznih torti različitih oblika. S kojim novim izazovima će se susresti Buddyjevo carstvo slastica gledatelji TLC će saznati 19. listopda kada počinje nova sezona "Šefa slastičarnice".



Buddy se iznimno veseli dolasku u Hrvatsku, a još više prilici da upozna ljude koji ga gledaju i koje inspirira. Za natjecanje se može prijaviti na stranici Buddydolazi.hr zaključno do 9. listopada.



Natjecanje ima 3 faze, a prijave su moguće do 9. listopada. Da bi se priključili natjecanju, sudionici moraju napraviti tortu ukrašenu hrvatskim motivima i postaviti fotografiju ili video torte koju su napravili na www.buddydolazi.hr u skladu s pravilima. Najboljih 10 prijava natjecat će se javno za ulazak u finale, a pobjedničku tortu će proglasiti Buddy Valastro na velikom događanju koje se za ljubitelje slastica i serije Šef slastičarnice 17. listopada u 18 sati održava City Centeru one West u Zagrebu. Na druženje s Buddyjem su pozvani svi.