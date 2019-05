Koji je savršeni sat za suvremenu ženu?

Foto: Promo

I onda, u tom iscrpljujućem maratonu, slijedi pitanje kako “uglaviti” kupovinu sata ako ne znate šta tražite.

Tržište je preplavljeno mnogobrojnim jeftinim imitacijama brendiranih satova, a umjetnost da uočite razliku, može vas poštedjeti razočaranja i rasipanja novca.

Interesantan je podatak da su žene ručne satove do 20. stoljeća nosile uglavnom u dekorativne svrhe, a ne kao funkcionalne pokazatelje vremena. Kako žene i dalje uglavnom promatraju ručne satove kao vrstu modnog detalja za stiliziranje, one prvenstveno brinu o izgledu sata. Naravno da je presudno da žene izaberu sat koji odgovara njihovom karakteru, jer u tom slučaju on postaje efikasan dodatak određenom stilu, ili čak može postati njihov zaštitni znak.

Međutim, izgled sata je samo jedan od mnogih kriterija koje bi trebalo uzimati u obzir prilikom kupovine sata.

Koji mehanizam odgovara vašim navikama?

Ne postoji mnogo žena koje su zainteresirane za tehničke specifikacije sata, iako je važno da shvate da je mehanizam srce sata. Bez dobrog mehanizma, sat neće raditi ispravno, a nema sumnje da su švicarski mehanizmi i dalje najbolji na svijetu. Kada je u pitanju vrsta mehanizma, možete razmotriti opciju između mehaničkog ili kvarcnog.

Čini se da je mehanički mehanizam zanimljiv, obzirom na visinu majstorske izrade i vrhunsku kvalitetu tehničkih detalja. Međutim, ova vrsta mehanizma zahtjeva više napora za održavanje. Ako se radi o ručnom mehanizmu, morat ćete ga pokretati s vremena na vrijeme. Ako je sat "samonavijajuć", drugim riječima, automatski mehanizam, potrebno ga je često nositi ili koristiti obrtni sat kako biste osigurali preciznost sata. Inače, kvarcni mehanizam može biti pametan izbor. Kako njih pokreće baterija, kvarcni satovi su precizniji i jeftiniji od mehaničkih satova. Kod ovog tipa mehanizama bateriju je potrebno zamijeniti nakon 2-3 godine na osnovu uputstava proizvođača ili kada baterija postane slaba.

Sat mora odgovarati vašem tenu

Ovisno od vaše odjevne kombinacije i situacije, možete odabrati sat koji vam najviše odgovara. Ako ste u uredskoj odjeći tokom sastanaka ili neobaveznih aktivnosti, minimalistički sat sa jednostavnim brojčanikom može biti odličan izbor. S druge strane, sat kao nakit ukrašen dragim kamenjem, mogao bi biti najpogodniji kada je u pitanju kombiniranje elegantnih haljina za prestižni ili poseban događaj. Kao i ostali tipovi asesoara, vrijedi razmotriti kako materijali za satove i ukrasi odgovaraju vašem tonu kože. Odabir sata koji odgovara vašoj nijansi kože značajno će poboljšati utisak koji ostavljate.

Kako odrediti ton kože?

Ton kože obično spada u jednu od dvije kategorije: hladan ili topao. Možete prepoznati ton vaše kože gledajući boju vena na vašim rukama. Hladne tonove kože karakteriziraju vene plavičaste boje, te ako imate hladan ton kože, možda ćete primjetiti ružičaste ili ružičasto-crvene podtonove kada gledate u ogledalo. Kažu da većina ljudi ima hladnu kožu, uključujući i one sa tamnom kožom i preplanulom kožom. S druge strane, tople tonove kože karakteriziraju zelene boje vena. Kada gledate u ogledalo, osoba sa toplim tonom kože može izgledati kao da ima žućkastu ili kožu boje zlatne kajsije. Zanimljivo, prirodno plavokosi ljudi imaju topao ton kože.

Birajte materijale za kućište sata ovisno od tipa vaše kože

Dama sa hladnom nijansom kože će najbolje izgledati sa satom od nehrđajućeg čelika, srebra ili bijelog zlata. Nasuprot tome, ručni satovi sa zlatnim ili kućištem od pink zlata će biti najbolji izbor za žene sa toplim tonom kože.

Drago kamenje “ne stoji” svima isto

Hladnim tonovima kože najviše odgovaraju satovi ukrašeni dijamantima i kamenjem u nijansama kao što su ružičasta, plava, crvena i zelena. Stoga, sat ukrašen dijamantima, rubinom, plavim safirom, akvamarinom ili smaragdom može biti laskav izbor.

Žene sa toplim tonovima kože trebaju uzeti u obzir drago kamenje u zemljanim nijansama kao što su aleksandrit, citrin, garnet ili žuti dijamanti.

Veličina brojčanika je ipak bitna

Za ženu, veličina brojčanika ne bi trebala biti prevelika, ali očigledno mora odgovarati vašoj veličini ručnog zgloba. Većina žena preferira satove promjera 34-38 mm, makar ima i dama koje više vole i odlično im pristaju satovi s većim promjerom. Još jedan bitan element koji treba razmotriti je staklo. Postoje tri vrste kristalnog stakla, ali safirni kristal je nesumnjivo najbolji izbor.

I na kraju, koji remen je za koju damu?

Zavrtjet će vam se u glavi od velikog izbora remena i narukvica koje se danas nalaze u ponudi. Budući da žene uglavnom preferiraju raznovrsne odjevne kombinacije odjeće, najbolji odabir je narukvica ili remen koji odgovaraju mnogim prilikama ili zamjenljiv remen. Ako ste više tip koji voli narukvicu nego remen, najbolje bi bilo da odaberete materijal za narukvicu koja je ista kao i materijal kućišta.

Kožni remen može biti također elegantan izbor. Boja kožnog remena vašeg sata treba biti u skladu sa ostalim elementima u odjevnoj kombinaciji. Na primjer, ako imate crnu kožnu torbu ili crne visoke potpetice, nema sumnje da bi vam se uklopio sat sa crnim kožnim remenom. Osim toga, danas su u trendu remeni od Nato materijala. Ovakva vrsta remena je prikladna za aktivnosti na otvorenom, ili u kombinaciji s odjećom za sport.

I na kraju drage dame, sat je dio vašeg svakodnevnog stylinga, ali je i glavni podsjetnik da u ovom ubrzanom ritmu nikako ne smijete zaboraviti da odvojite vrijeme za sebe i svoje drage osobe - vrijeme mora početi raditi za vas!

