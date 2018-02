Kina Blitz-Cinestara ostaju bez najboljih svjetskih filmova

Foto: Grgur Žućko / Pixsell

Jedan od najvećih svjetskih filmskih studija, američki Universal, u Hrvatskoj je promijenio nositelja prava na distribuciju svojih filmova. Novi je distributer za filmsku kuću iznimno bogate povijesti tvrtka Editus.

Do jeseni prošle godine Universalove filmove distribuirao je Blitz-Cinestar, naš najveći kinoprikazivač. No, kako su već mediji u nas pisali, suradnja je između Blitza i Universala već dugo u stanovitoj napetosti pri čemu je, kako doznajemo, prijepor bio oko razine prava koja bi donedavni distributer imao. Na kraju je velika američka produkcija odlučila promijeniti distributera pa je to sada Editus. No, tu priča nije završena jer već oko četiri mjeseca na repertoaru kina u mreži Blitz-Cinestara – nema Universalovih filmova.

Kako Večernji list doznaje od Slobodana Čiče, regionalnog menadžera Editusa za Sloveniju, BiH i Hrvatsku, nije prihvaćena čak ni distribucija filmova koji su u više kategorija nominirani za Oscara.

Primjerice, početkom ovog mjeseca Editus je izvijestio javnost da nije uspio postići dogovor s tvrtkom Blitz-Cinestar vezano za prikazivanje filma “Pedeset nijansi slobodniji” te da će ga zainteresirani moći pogledati samo u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog te u Cineplexxovim multipleksima. Prilično nevjerojatno s obzirom na komercijalni uspjeh dvaju prethodnih nastavaka koji su s lakoćom dospijevali među najveće blockbustere hrvatskih kina u godinama svojeg prikazivanja. Prema tome, vrlo neobično, Blitz-Cinestar svjesno se odrekao i vrlo dobre zarade.