HŽ omogućuje jeftiniju vožnju vlakom za posjetitelje INmusic festivala

Foto: Sanjin Strukić / Pixsell

Posjetitelji INmusic festivala mogu i ove godine jeftinije putovati vlakom jer HŽ Putnički prijevoz za posjetitelje festivala s boravištem izvan Zagreba odobrava 40 posto popusta u 1. i 2. razredu redovnih vlakova, priopćio je organizator INmusica.

Popust će se moći koristiti od 22. do 29. lipnja iz svih kolodvora na području Hrvatske i Slovenije do zagrebačkog Glavnog kolodvora i natrag.

Dovoljno je da posjetitelji pri kupnji karte naglase da odlaze na INmusic festival ili predoče festivalsku ulaznicu, a pri povratku bitno je imati ovjerenu kartu koja se ovjerava na festivalskom ili kamperskom informacijskom pultu. Popust se neće moći koristiti na relacijama kraćim od 25 kilometara.

INmusic festival #13 bit će uskoro rasprodan jer je u prodaji ostalo još svega 900 ulaznica i ograničeni kontingent jednodnevnih ulaznica za sva tri dana festivala, poručuje organizator.

Na ovogodišnjem izdanju festivala, koji će se održati na lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja, nastupit će Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Interpol, Alice in Chains, David Byrne, St. Vincent, Portugal. The Man, The Kills i dr.