Hrvatski vinari odnijeli kući niz medalja sa svjetskog ocjenjivanja Portugieser Du Monde

Foto: Darijo Balja

Peto svjetsko ocjenjivanje portugizaca, Portugieser Du Monde, održalo se prošlog vikenda u Pečuhu i Palkonyiji. U organizaciji Turističke zajednice Zagrebačke županije i tvrtke VinOliva, plešivički vinari i ove su se godine predstavili na svjetskom ocjenjivanju portugizaca.

Vino tamne rubinske boje iz devet različitih zemalja sa predanim 101 uzorkom obilježilo je ovo ocjenjivanje i festival – kao ‘novom erom portugisca’. Na ocjenjivanje su se zaprimili uzorci mladog portugisca iz najnovije berbe, u ovome slučaju 2016. godina, zatim portugisci berbe 2015. godine i stariji, mješavine crnih sorata u kojima portugizac sudjeluje s najmanje 25% te bijela, rose i pjenušava vina od sorte portugizac. Iz Hrvatske je pristiglo 16 uzoraka iz Plešivice, Kutjeva i Ludbrega. Članovi međunarodnog žirija bili su redom renomirani vinski stručnjaci iz Južne Afrike, Kine, Japana, Kanade, Austrije, Letonije, Italije, Španjolske i Mađarske. Nakon ocjenjivanja u Pečuhu, drugi dan na festivalu Portugieser Du Monde, u vinariji Mokos, direktor svjetskog ocjenjivanja Portugieser Du Monde Győrffy Zoltán, gradonačelnik grada Pečuha Dr. Páva Zsolt i vinski akademik te predsjednik sudaca József Kosárka, uručili su nagrade sudionicima, a iz Hrvatske to su redom:

VINARIJA IVANČIĆ PLEŠIVICA Pjenušac Griffin Rosé Plešivica - ZLATO;

VINOGRADARSTVO I PODRUMARSTVO MIHALJ Kutjevo, Portugieser 2015 - ZLATO;

Vinogradarstvo i podrumarstvo Mihalj Kutjevo, Portugieser 2016 (srebro);

OPG Franjo Gregorić Purtugizec 2015 (srebro); OPG Franjo Gregorić Purtugizec 2016 (srebro);

Vinarija Ivančić Plešivica Pjenušac Griffin Dark side (srebro);

Gregorić Željko Purtugizec 2016 (srebro);

PZ Plešivica Purtugizec 2016 (srebro);

OPG Branko Pušćak Purtugizec Plešivica 2016 (srebro);

Danijel Golubić Purtugizec Plešivica 2016 (srebro);

OPG Jagunić Dominik Jagunić Purtugizec Plešivica 2016 (srebro);

OPG Josip Braje Portugizec Plešivica 2016 (srebro);

Vinarija Stručić Portugizac 2016 Ludbreg (srebro).

Specijalno priznanje za sudjelovanje, organizaciju i doprinos Portugieser Du Monde svjetskom ocjenjivanju portugizaca, dobila je direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije gospođa Ružica Rašperić. Portugieser Du Monde naša je investicija u budućnost, koja danas nema neku rentabilnost, ali moramo dati do značaja, da je važno čuvati svoje naslijeđe. Vinski svijet uvijek traži nešto drugo ističe Győrffy Zoltán, direktor tvrtke VinOliva, te dodaje kako su prije pet godina počeli ozbiljnije baviti ovom sortom, kako bi je sačuvali, ali i motivirali vinare da rade bolja vina, te prikazali da portugizac može biti puno više on mladog vina. Tvrtka VinOliva Wine & Food Communication već godinama radi na promidžbi Hrvatske u Mađarskoj, ali i Mađarske u Hrvatskoj. Preko ljeta skoro pola milijuna Mađara dolazi u turističke posjete Hrvatskoj, posebice na Jadransko more, što potvrđuje i statistika TOMAS, da su Mađari u najvećem porastu dolazaka čak preko 10 % među prvih deset zemalja. ˝Ove godine, kao dodatak našem eno-gastro časopisu Pecsi Borozo, izaći ćemo pred čitatelje s vinskim vodičem posvećenim Hrvatskoj, sa zanimljivim savjetima o tome gdje odsjesti i u kojim lokalnim specijalitetima i vinima mogu uživati turisti iz Mađarske „ zaključio je Győrffy Zoltán.