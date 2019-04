Hairstyle News festival ovoga vikenda

Foto: Hairstyle News Facebook screenshot

Centralno događanje frizerske struke kojem je u prvom planu kreativnost, znanje, mašta i kosa održava se 6. i 7. travnja u zagrebačkom Plaza Event Centru te i ove godine okuplja vodeće svjetske frizerske kuće i vrhunske edukatore.

Iz Moskve dolazi Denis Shefel, vrhunski kolorist koji diktira svjetske trendove boja za kosu, iz Velike Britanije pristiže Ashleigh Hodges, jedna od najtraženijih svjetskih stilistica i glavna stilistica britanskog izdanja emisije The Voice, iz Australije Melvin Royce Lane, top stilist i kolorist koji potječe iz fashion svijeta, a parišku scenu prikazat će Christophe Gaillet koji surađuje sa svjetskim modnim zvijezdama poput Balanciage, Nine Ricci, Pacoa Rabannea...

Na četiri festivalske pozornice nastupit će brojni frizerski stručnjaci, a ni domaća i regionalna scena po stručnosti ne zaostaje pa tako i ove godine, između ostalih, nastupaju Mario Mesarić i Ivana Špicer, domaće frizerske zvijezde sa svjetskom reputacijom, Katica Topčić, naša poznata frizerska stručnjakinja i stilistica. Iz regije dolaze Eldin Nuhić iz Bosne i Hercegovine, Sanja Karasman, Tomaž Turk i Stevo Pavlović iz Slovenije, Sead Nunić, Dejan Nikolić, Dejan Kostić te Dušan Šovljanski iz Srbije, itd. Brojni vrhunski frizerski edukatori s organizatorom Festivala ujedinjeni su u stvaranju ljepote s jednim osnovnim ciljem da osnaže struku kroz edukaciju, kolegijalnost, promociju vrijednosti frizerskog zanata te ljubav i strast prema kosi.

„Svjedočiti žaru, motivaciji i želji da se prošire znanja danas je i pravilo i izuzetak. Definitivno je pravilo jer bez novih, kvalitetnih i sustavnih znanja nema razvoja, a izuzetak jer se malo koja struka može pohvaliti takvom razinom entuzijazma i pristupa upijanju novih znanja. Iz godine u godinu zajednički sa strukom pomičemo granice frizera koji žele učiti i razvijati se jer su svjesni da je budućnost u njihovim rukama. Presudno je da ih još snažnije podržimo u svim sferama njihova rada, od edukacije do omogućavanja da razviju svoje poslovanje i kroz razvoj struke u cijelosti.“ – posebno je istaknuo je Denis Vidović, organizator Hairstyle News Festivala.

Da je budućnost frizerske struke u njihovim rukama na Festivalu će se, uz predstavljanje najnovijih trendova u struci, raspravljati i o okviru projekta modernizacije programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, kojeg Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, prema modelu dualnog obrazovanja. Stručna će se javnost 7. travnja s početkom u 10 sati upoznati s temama što donosi novi dualni model strukovnog kurikuluma za zanimanje frizer, koje su nove obaveze učenika, a kako će se pripremati mentori za kvalitetniji prijenos znanja i vještina te će se predstaviti najnovija dostignuća u razvoju strukovnog kurikuluma za zanimanje frizer koja će osigurati kvalitetnu i kompetentnu mladu osobu spremnu za poslovne i životne izazove.

Najnoviji svjetski frizerski trendovi

Iz Australije ove se godine premijerno na Festivalu predstavlja brand Eleven s kolekcijom Modern love s aktualnim i trendy, nosivim frizurama, a posvećeni su istraživanju modernih načina šišanja i oblikovanja kose. Street Style kolekcija koju predstavlja Indola tima doslovno je i pokret koji je promijenio svijet mode i modnih pravila, a promijenit će i vas jer ćete plijeniti pozornost na ulicama, urbanim modnim pistama.

Posebno atraktivna Wild kolekcija Davines tima prikazat će spoj iskonske snage koju posjeduje svaka žena i vremena u kojem ona živi i djeluje. To je žena koja osluškuje svoju intuiciju, ali je i snažna te dominira svijetom prilagođavajući ga sebi. Čaroban La French Show L’Oréal Professionnel tima posvećen najnovijem Color Me French trendu predstavit će se na Hairstyle News Festivalu samo nekoliko dana nakon svjetske premijere u Parizu, a publika iz regije će uživati u romantičnim, raskošnim i svečanim frizerskim kreacijama.

Kolekcija Roses are red Subrina Professional tima povezat će magični sjaj cvijeća s ljepotom kose, a primarna boja kolekcije je, naravno, svevremena, romantična crvena boja s bogatim nijansama. ZGAT Academy tim s kolekcijom KK žongliranjem, rastavljanjem i ponovnim sastavljanjem oblika, stvorit će nove, samostalne slike i to u kosi na njihov jedinstven i inovativan način, kako to samo majstori geometrijskog šišanja znaju. Atraktivnost, zavodljivost i senzualnost su vrijednosti s kojima se može opisati Flavour’s kolekcija Mič Styling Art tima koja spaja različite stilove, a frizeri će se upoznati s najrazličitijim nijansama svjetlijih boja i upečatljivih stilova, među kojima su: šiške, bob frizure, neobuzdane kovrče i frizure savršeno ravne i duge kose.

Show The art of Hair Craft Akademija tima bit će izniman multimedijalan spektakl jer na jedinstven način povezuju umjetnost, zanat, modu i tehnologiju, a publiku će povesti na putovanje u svijet neobuzdane mašte. Kolekcija Get out Nikole Blažinića prati potrebe suvremene žene koja se svojim stilom odupire brzom mijenjanju trendova, a svi ljubitelji koloristike bit će oduševljeni i s mnoštvom diskonekcija na kosi, kao i punim, vibrantnim bojama s grafički iscrtanim pastelnim tonovima.

Kasno tim s kolekcijom Primitive future minimalistički povezuje kosu, ljudsko tijelo i okolinu, a inspiracija im je za nove trendove bio Sou Fujimoto, japanski arhitekt. Mana kolekcija Idea Academy tima naglašava tople, prirodne boje u kontrastu s mističnom energijom plave boje i razotkriva snagu geometrijskog šišanja, a frizure iz kolekcije slave osjećaj kose u pokretu, dok Fringe tim s kolekcijom Wallpaper predstavljaju tehnike rada i sve što ih inspirira.

Kolekcija Influence[r] Stevo Hair akademije, inspirirana 80-im i 90-im godinama prošlog stoljeća i oblikovana u duhu suvremenih modernih trendova, prikazat će eleganciju, ženstvenost, slobodu kretanja kose i sofisticiranost modernih nijansi boja kroz precizno i geometrijsko šišanje kose s fokusom na bob i paž frizure, stepenaste srednje i duže linije, a kod boja je naglasak na spajanju toplih blond tonova, bakrenih, pastelnih i crvenih nijansi. Nirvel Professional tim kroz Big Bang kolekciju predstavlja će tehnike balayagea kako bi se postigli savršeni tonovi i lijepi prijelazi, a Matrix tim predstavit će kreativno i odvažno bojanje kose jarkim tonovima; od minimalističkog do ekspresivnog stila. Brasic Cacau Professional i Farmavita edukacijski tim prezentirat će novu kolorističku kolekciju Fashion Hair Milano SS19 inspiriranu modnim trendovima s milanskog modnog tjedna.

Kolekcija Back to 60's Polyboy akademije rezervirana je za sve obožavatelje barberinga i muških frizura koje se vraćaju u šezdesete i eru velikog Vidal Sassoona, a predstavit će spoj modernog geometrijskog šišanja sa šišanjima koja su obilježila frizure prošlog stoljeća.

Pokrovitelji Festivala su Indola Professional, Subrina Professional, Wella Professionals i Paul Mitchell.

Festivalska vrata svim posjetitelja su otvorena u subotu 6. travnja već od 14 do 21 sat, a u nedjelju 7. travnja od 9 do 18 sati. Sve informacije o rasporedu stručnih seminara koji se održavaju u programu od subote od 15 sati mogu se doznati na hairstyle-news.hr/festival mrežnim stranicama, a ulaznice za stručni frizerski festivalski program mogu se kupiti na eventim.hr, na prodajnim mjestima u sustavu Eventima te na samom Festivalu. Ulaz na sajam je besplatan.