Gdje je prva Tuđmanova lenta? Tajnu nestanka otkriva krojačica koja ju je sašila

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

No pravo pitanje bez odgovora je - gdje je nestala prva hrvatska predsjednička lenta? U uredu predsjednice tvrde: "postoji samo jedna i čuva se kod nas". RTL ju nije uspio snimiti, ali razgovarali su sa krojačicom koja je sašila prvu lentu, i kojoj se, čini se, izgubio trag.

Jadranka Mllin kaže da je sašivena od tri različita meterijala koja je u to vrijeme bilo teško nabaviti. To ipak nije ova koju je nosio na inauguraciji dvije godine kasnije. Na ovoj je, za razliku od originala prvo polje grba - crveno, a sam grb dobio je današnji izgled.

I dok se ta druga, tkana lenta čuva kao jedina službena u predsjedničkom uredu, prvoj se izgubio svaki trag.

Bila su to ratna vremena, predsjednički ured je se dva puta selio, kaže prvi Tuđmanov savjetnik, no tvrdi, da je Franjo Tuđman bio toliko pedantan, da se to u njegovo doba nije moglo zagubiti.

Tuđmanov nasljednik lentu nije nosio, iako je ona propisana Zakonom (o grbu, zastavi i himni RH te zastavi i lenti predsjednika Republike) a predsjednik je ima nositi na inauguraciji, o Danu državnosti i na svečanim prigodama. Nije je nosio ni Mesićev nasljednik.

"Hahaha, pa lentu nisam nosio jer je smatram reliktom povijesti koja nije možda ni primjerena našoj kulturi i tradiciji, Ona postoji u uredu da li će je netko od predsjednika i kad nositi, ne znam, ali ja nisam imao potrebu nju nositi...", ističe bivši predsjednik Ivo Josipović.