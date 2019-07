FOTO: Večernji list spektakularnim vatrometom proslavio 60 godina, pogledajte kako je bilo

Foto: Igor Kralj/PIXELL

"Veeeečeeeernji list, prvo izdanje, samo danas za nula kunaaaaaa!". Rečenica je to koja je odjekivala ulicama oko Muzeja suvremene umjetnosti, dok se društvo u najboljim toaletama vrzmalo na platou.

Uzvikivali su je kolporteri, odnosno zabavljači obučeni u uniforme u kojima su se nekad raznosile novine. Veselo je počela zabava u povodu 60. rođendana Večernjaka, a na koju su stigli brojni visoki dužnosnici, političari, gradonačelnici, saborski zastupnici te druge osobe iz javnog života. Rođendan je Večernjem listu čestitala i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović te ministri Blaženka Divjak, Marko Pavić, Tomislav Tolušić, Zlatko Marić, Darko Horvat, Tomislav Ćorić, Davor Božinović, Gari Cappelli i Gabrijela Žalac.



– Redovito prelistam Večernji i mogu reći da više volim čitati lijepe vijesti. Također, jako volim Felixa, njegove karikature pogledam svaki dan. Kada gledam povijesne naslovnice, najviše mi se sviđaju one koje su posvećene pobjedama u Bljesku i Oluji, a od novijih mi je najdraža ona sa Šimom Vrsaljkom kako leži na zastavi – kazala je predsjednica. A da je to najbolja naslovnica u povijesti Večernjaka, slaže se i "srebrni" izbornik Zlatko Dalić.



– Čestitam 60. rođendan Večernjem listu i želim da tako nastavi i dalje – rekao je Dalić. Rođendanu je prisustvovao još jedan legendarni trener, Miroslav Ćiro Blažević, a bili su tu i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, saborski zastupnici Božo Petrov i Davor Bernardić, Davor Ivo Stier, ali i Boris Jokić, Mirando Mrsić, Emil Tedeschi, Boris Vujčić... Kroz pokretna vrata brendirana naslovnicama Večernjeg lista prošli su i brojni poznati, poput Jelene Rozge, Damira Hoyke, Renate Sopek, Barbare Kolar, Kristine Krepele, Igora Barberića te Zdenke Kovačiček, koja se za slavljeničko izdanje prisjetila vremena kad je tek počeo izlaziti.



– Odrasla sam uz ove dnevne novine, ja sam počela pjevati dvije godine prije nego se rodio Večernjak – rekla je Zdenka Kovačiček. A da doslovno od prvog broja čita naše novine, kazao je i rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras. Večernji je kupovao od kolportera na Kvatriću, a i danas s njime započinje dan, s obzirom na to da ima pretplatu. Tijekom večeri samo su se nizale čestitke koje su primali predsjednica uprave Večernjeg lista Andrea Borošić, član uprave Renato Ivanuš i glavni urednik Dražen Klarić.



– Rođendan Večernjeg lista najveća je zabava ove godine – rekla je Andrea Borošić, dok je glavni urednik Klarić čestitao rođendan svim Večernjakovcima. Posebno su nostalgični bili bivši glavni urednici Ružica Cigler i Branko Tuđen, a što su pripremili za tulum, došli su vidjeti i glavni urednici Jutarnjeg lista Goran Ogurlić i 24sata Goran Gavranović.



Program je počeo obilaskom izložbe o povijesti Večernjaka, a nastavio se projekcijom filma o bogatoj prošlosti, ali i budućnosti svima omiljenih novina. Atmosferu su začinili zbor Perpetuum Jazzile te skupina Serpentes Magic Theater. Vatromet, koji je trajao nekoliko minuta, oduševio je prisutne, koji nisu mogli odoljeti da ne snimaju, a to je ujedno i bio vrhunac cjelovečernjeg tuluma.