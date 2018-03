FOTO: Nova zagrebačka investicija Nicka Colgana

The Garden Bar&Kitchen. Foto: Garden

Ovog vikenda zagrebačkoj pivskoj i gastro sceni pridružio se The Garden Bar & Kitchen, nova investicija Nicka Colgana, osnivača Garden festivala i suvlasnika The Garden Brewery. "Nakon velikog uspjeha The Garden Brewery na istočnom rubu grada, osjetili smo potrebu da i u središtu grada ponudimo mjesto na kojem mogu očekivati sjajnu muziku, širok raspon naših piva i hranu koja se sljubljuje s okusima piva", otkrio nam je Colgan, ne želeći otkriti i visinu investicije u središtu grada.

The Garden Bar & Kitchen ima 16 točionika, goste očekuje glazbena selekcija Adriatic Coasting DJ-eva sa sustava koji uključuje tek jedan gramofon (kažu prvi takav u Zagrebu), dok je fusion jelovnik koji se sparuje s The Garden Brewery rasponom piva pomogla osmisliti poznata zagrebačka chefica Priska Thuring.