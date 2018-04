FOTO: Sve boje Meksika u BiteMyStyle kampanji

FOTO: Press

Kolekcija prikazana u sklopu Bipa Fashion.hr-a, tonski je podijeljena u dva dijela – pastelni i onaj intenzivnijeg kolorita. Kolekcijom dominiraju haljine različitih dužina, vrlo fluidnih i lepršavih formi s upečatljivim printom koji je dizajner sam osmislio inspiriran majanskom kulturom. Uz haljine naglasak je i na opuštenim oversized košuljama bogato ukrašenih volanima, faldama i tilom. One se mogu kombinirati na isto tako voluminozne suknje, široke hlače midi dužine ili pak uske pencil suknje. Dizajner na svoj prepoznatljiv način kombinira originalan print, prugice, točke ili pak apstraktne motive, i to u nježnim zemljanim tonovima ali i jakim bojama poput žute, tirkizne, crvene i ljubičaste. Motivi Meksika pojavljuju se i u uvećanoj formi kao dominantni motiv na dnevnim odjevnim kombinacijama, poput oversized sportskih majica, i to tehnikom patchworka koje se kombiniraju na prozirne til suknje ukrašene perlicama. Kolekcija je upotpunjena narukvicama s istim printom, kao tkanine, ali i onim jednobojnim u jarkim bojama izrađenim u tehnici 3D printa te pletenim torbama koje je Aragović osmislio u suradnji s Elizabetom Delać dizajnericom Beta Home Decor-a.