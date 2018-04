FOTO: Poznati hrvatski brendovi konačno na jednom mjestu

FOTO: PRESS

Za sve ljubitelje hrvatskog dizajna nedavno je u shopping centru City centru one East i City centru one West otvoren FASHION.HR pop up store, prvi takav koncept koji na jednom mjestu okuplja 20 hrvatskih modnih brandova i koji će biti otvoren do kraja svibnja.

Brendovi kao što je BiteMyStyle fashion design by Zoran Aragović, Robert Sever, Ana Maria Ricov, LukA, KLISAB, Marina Design, Morana Krklec, Twins, Unaesthetik, Ivana Janjić, Anthony Avangard, Price on Request, Kragrlica, GoRetro, Mara D, Sexy Plexy, Emma&Nala Jewlery, Poppy, Lana&Love i Nott Ordinary Jewlez ovime su kupcima postali dostupniji no ikad. Ne samo to, već će i dva mjeseca dizjaneri zahvaljujući ovom pop up storeu imati direktan kontakt s kupcima, a posjetitelji poznatog zagrebačkog shopping centra moći kupiti najnovije kreacije, nedavno prikazane na modnoj pisti. Osim poznatih hrvatskih dizajnera, koji su svoje kolekcije prezentirali na platformi Bipa FASHION.HR-a, na policama pop upa našle su se i rukotvorine mnogih dizajnera modnih detalja, od upečatljivog nakita preko jedinstvenih torbi i ruksaka do simpatičnih dodataka poput tregera, novčanika i remena., poručili su organizatori.

Da se radi o pojavi kakva je nedostajala domaćoj modnoj sceni potvrdio je i dolazak velikog broja ljubitelja mode, kao što su Zoran Aragović, Anđa Marić, Lorena Nosić, Sementa Rajhard, Lidija Lešić, Lara Antić, Barbara Repe, Luka Grubišić, Ana Maria Ricov i drugi.

FASHION.HR pop up store je otvoren svaki dan za vrijeme radnog vremena oba City centra one, jedne od najfrekventnijih zagrebačkih shopping destinacija, dakle od od 9 do 21 sat.