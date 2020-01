FOTO: Pogledajte 13 fotografija Mosta slobode nakon 'sanacije', neće vam se svidjeti što vidite

Foto: Davor Puklavec / Pixsell

Sredinom prosinca Milan Bandić objavio je završetak radova na Mostu slobode. Ukupna vrijednost radova na Mostu slobode iznosila je oko 27 milijuna kuna.

Dodao je da su osim obostranih staza sanirani i pristupni vijadukti. U suglasnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova, a s ciljem da se maksimalno poveća sigurnost prometa i pješaka, uz pješačku ogradu je ugrađena i odbojna ograda koja štiti od naleta motornih vozila.

No, najnovije fotografije pokazuju pravo stanje u kojem se Most slobode trenutno nalazi, i postavlja se pitanje koliko je most uistinu saniran.