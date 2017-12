FOTO: Počeo Advent u Zagrebu, pogledajte najljepše fotografije

Foto: Luka Stanzl / Pixsell

"Advent u Zagrebu" svečano je u subotu otvoren paljenjem prve adventske svijeće, koju su na Trgu bana Jelačića upalili hrvatski premijer Andrej Plenković i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, a uz brojne Zagrepčane i njihove goste, na otvorenju Adventa bili su i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i ministar turizma Gari Cappelli.

>>Velika novost Adventa ove godine

Prije paljenja svijeće premijer Plenković, predsjednik Sabora Jandroković i ministar Cappelli, nazočili su i prigodnom adventskom programu koji je priređen na glavnoj pozornici na Trgu bana Jelačića.

Gradonačelnik Bandić rekao je da je ponosan jer otvaraju "adventsku čaroliju" te poručio kako će "Bog sigurno pomoći" da Zagreb i treći put dobije najbolji Advent u Europi. Istaknuo je kako je njegova ključna poruka solidarnost sa onima koji su u potrebi.

Advent u Zagrebu dva puta za redom bio je europski pobjednik natjecanja European Best Christmas Destination. Riječ je o jednoj od najvažnijih turističko-kulturnih manifestacija za zagrebački i hrvatski turizam, koja bogatim programom želi stvoriti što ljepši predblagdanski ugođaj.

Osmi po redu Advent u Zagrebu trajat će od 2. prosinca do 7. siječnja, a tradicionalno počinje paljenjem prve adventske svijeće na vijencu oko Manduševca na Trgu bana Jelačića. Priprema se 300 različitih događaja.

Nakon što su zapalili prvu adventsku svijeću na vijencu oko Manduševca na Trgu bana Jelačića, premijer, gradonačelnik, predsjednik Sabora i ministar turizma prošetali su na Trg kralja Tomislava gdje su nazočili svečanom programu otvorenja Ledenog parka, najvećeg klizališta na otvorenom u ovom dijelu Europe.

U tom svečanom programu Ledeni park je ove godine maštom i kazališnom čarolijom bio pretvoren u željezničku prugu najglasovitijeg vlaka na svijetu - slavnog Orient Expressa.

Ledeni park otvorio je ministar turizma Cappelli. Svečanost je završila vatrometom, a led je otvoren za javnost. Ledeni park bit će otvoren do 7. siječnja 2018., svakim danom od 10 do 23 sata, svakodnevni glazbeni program bit će od 19 sati, a "ugostiteljske kućice" će petkom i subotom raditi do jedan sat iza ponoći.

Bienenfeld: Ako pobijedimo po treći put to će biti veliko slavlje za Zagreb i Hrvatsku

Direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba Martina Bienenfeld izjavila je novinarima u Ledenom parku kako se nadaju da turističko-kulturna manifestacija "Advent u Zagrebu" bude ponovno među prvih pet u Europi, a ako će treći put biti najbolji, to će biti uistinu veliko slavlje za Zagreb i za Hrvatsku.

Rekla je da su ove godine očekivanja od Adventa da premaši brojke koje su ostvarili u prošlogodišnjem.

Istaknula je da su prošle godine imali čak 34 posto povećanje u dolascima i gotovo isto takvo u noćenjima, što je za 12. mjesec bilo čak 100.000 dolazaka i 170.000 noćenja turista iz svih dijelova svijeta.

"Evo, i ovo otvorenje večeras pokazuje da je interes za zagrebački Advent jako velik, atmosfera je krasna, imamo pravo blagdansko i Božićno ozračje i nadamo se da će to prepoznati i naši gosti u Zagrebu koji nam uistinu dolaze sa svih kontinenata", istaknula je Bienenfeld.

Cappelli: Zagreb primjer i u Hrvatskoj i u Europi kako treba raditi izvan ljetne sezone

Ministar turizma Gari Cappelli podsjetio je kako je Vlada na jučerašnjoj sjednici u Osijeku razgovarala i o tome da moraju podići kontinentalni turizam, a Zagreb je jedan od primjera ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi kako treba raditi izvan ljetne sezone.

Zagreb će na ovaj način staviti točku na 'i' na Hrvatsku i na njezin turizam jer cijelo vrijeme ponavljamo kako više nemamo turističku sezonu već turističku godinu. Zagreb je upravo taj koji će završiti ovu godinu, ali i početi sljedeću turističku godinu sa Sljemenom, s Rukometnim prvenstvom Europe.

Dakle, Hrvatska definitivno ima turizam 12 mjeseci, istaknuo je ministar Cappelli.

Rekao je da je ovaj pristup koji je napravio Zagreb zaintrigirao cijelu Hrvatsku te sada imamo advente i na moru i na kopnu koji definitivno Hrvatsku stavljaju na kartu Europe i svijeta kao jednu sjajnu destinaciju, ali ne samo u turističkoj špici, znači u srpnju i kolovozu, već i usred same zime.

"Ovi podatci i promet koji je imao Zagreb prošle godine, negdje oko 400 milijuna, definitivno daju za pravo Hrvatskoj da je postala hit destinacija, ne samo na Mediteranu, nego u cijeloj Europi i svijetu", poručio je ministar turizma.

Na pitanje o povećanju kvota za uvoz radnika, stranaca, tijekom sezone, ministar Cappelli je potvrdio da su povećali kvote tako da će osigurati špicu turističke sezone jer tijekom godine neće biti tih problema.

"Ono što smo i razgovarali, uspjeli smo na neki način i isposlovati", dodao je.

Upitan hoće li to biti jednako dobra radna snaga kao domaći radnici, Cappelli je rekao da Hrvatska definitivno ima najbolju radnu snagu, i turisti nas zbog toga prepoznaju kao posebne. No napomenuo je da ne smijemo dovesti turističku sezonu u bilo kakav problem što se toga tiče, pa su je za svaki slučaj i osigurali, ali dugoročno će je osigurati kroz centre kompetencije, školovanja i sve ono što ide s tim.

Na pitanje mogu li se povećati plaće našim radnicima, ministar je rekao da će se plaće povećati novim poreznim paketom koji će ići.

"Pa će biti mogućnosti povećanja plaće i osiguranja svega onoga drugoga što mora biti", poručio je Cappelli.

Tradicionalnim paljenjem lampica službeno je započeo i Advent na Zrinjevcu

U subotu navečer, tradicionalnim paljenjem lampica službeno je počeo i Advent na Zrinjevcu.

Uz odbrojavanje, točno u 19,50 sati, Trg Nikole Šubića Zrinskog sa svojim stoljetnim platanama je zasjao u punom sjaju. Deseci bijelih kućica s ponudom suvenira i ugostitelja, elegantno blagdansko uređenje, dekoracije, te nastup Christmas banda uveličali su bajkovitu atmosferu.

Središnja pozornica u paviljonu na Zrinjevcu do 7. prosinca 2018. ugostit će svakodnevno dva benda, a priređen je i program za djecu.

Održavat će se svakoga dana, osim ponedjeljkom, a posebna novost ove godine je suradnja s Udrugom Čarobna farma koja će organizirati radionice izrade tradicionalnih hrvatskih igračaka koje će najmlađi moći ponijeti kući kao uspomenu.

Radno vrijeme Adventa na Zrinjevcu je radnim danom od 12 do 23 sata, osim petkom kad je otvoren do sat vremena iza ponoći. Subotom svoja vrata otvara u 10 sati, pa sve do sat vremena iza ponoći, dok je nedjeljno radno vrijeme od 10 do 23 sata.

Na Strossmayerovom trgu počelo Fuliranje

Već šestu godinu Fuliranje oduševljava svojim originalnim kreativnim programima, a do sada su ga obišla 2 milijuna posjetitelja.

"Life is a circus", njihov je ovogodišnji moto, u novom ruhu i na novoj lokaciji - Strossmayerovom trgu, između Zrinjevca i Tomislavca. Tamo su se smjestili vrsni restorani i barovi s posebno osmišljenim "gourmet street food" varijacijama - od gulaša, istarske supe, brudeta i maneštruna, jela s roštilja, street sarmica do kreativnih burgera i raskošnog carstva sočnih kobasica. Fuliranje je otvoreno do 1. siječnja 2018.