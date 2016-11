FOTO: Otvoren My Way bar i restoran

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Ljubitelji dobre gastronomske i ugostiteljske ponude dobili su na Cvjetnom trgu novo mjesto okupljanja. Uz novootvoreni My Way bar i restoran na čak tri etaže, a dio inspiracije pronađen je u Harry's baru u Veneciji (od 1931.), bečkom restoranu Zum Schwarzen Kameel (od 1618.) te u Buffet da Pepiiz Trsta (od 1897.).

Ponuda My Way bara i restorana s predivnom terasom i pogledom na zelenu oazu prava je novost i osvježenje u već postojećoj zagrebačkoj ponudi zbog drugačijeg, već pomalo zaboravljenog pristupa u usluzi prema svakom gostu. Na vrhunskoj lokaciji na omiljenom zagrebačkom Cvjetnom trgu može se kušati hrana bazirana na domaćoj kuhinji, a poseban je naglasak na kvalitetnim sastojcima kontroliranog porijekla i na suradnji s domaćim OPG-ovima. Svako ponuđeno meso, povrće i voće te riba imaju svoje „ime i prezime“ koje stoji iza njih kao i poznato porijeklo.

Obitelj Horvatinčić s 40 godina iskustva u ugostiteljstvu predstavila je potpuno novi koncept usluge prema svakom gostu uz pet strofa najpoznatije pjesme My Way legendarnog Franka Sinatre. Sastavni dio ponude ovog bara i restorana je bollito (kuhano meso) koji je po prvi puta dostupan u Zagrebu, sendviči, pršuti i sirevi, slastice, sladoledi i Vergnano kava (udio Arabica kave 80% i 100%), a u restoranu se nude i ostali bestseleri internacionalne kuhinje.

U prizemlju se nalazi café sa vrhunskom ponudom slastica, sladoleda, sendviča, bollita , sireva te pršuta, od kojih se ističu drniški i istarski te San Daniele i Pata Negra Bellota pršuti. Na prvom katu također se nalazi café sa sendvičima i slasticama, dok je na drugom katu smješten restoran s dnevnom ponudom domaćih jela kao što su čušpajzi uz standardne ponudu bestselera internacionalne kuhinje.

U ponudi tako nalazimo mesni i riblji carpaccio, kozice s ušća Neretve, domaću tjesteninu, rižote, malu teleću koljenicu i koljenicu mladog vepra, ali i kelj s faširancima, grah s kobasicama, teleće pečenje s krumpirom i ostale delicije. My Way bar i bistrot svakodnevno je otvoren od 7 do 24, a restoran poslužuje od 12 do 24, dok je nedjeljom zatvoren.

Na otvorenju je uzvanike pozdravio i ugostio predstavnik My Way bara i restorana Krešimir Horvatinčić, predstavnik vrhunskog brenda kave Vergnano Davor Zovko, predstavnik dobavljača pršuta Dall'Ava Massimiliano Plett te arhitekt restorana Walter Gover.