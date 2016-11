FOTO: Novo mjesto za sladokusce u samom centru Zagreba

FOTO: Press

Zagrebačka Radićeva ulica bogatija je za novi Gift shop Dida Boža. U ovom tradicionalnom Gift Shopu imate priliku degustirati ekološke džemove, odabrati svoj poklon paket i zabaviti se uz kreaciju personaliziranih poruka. Prilika je to da se isprobaju dalmatinske slastice i popije ekološku Mount Hagen coffee to go koja će vas oduševiti osobitom aromom.

Kraljica Dida Božina asortimana je džem od smokve koji je doživio veliki uspjeh na međunarodnim tržištima. U posljednjih 9 godina džemovi Dida Boža su osvojili sedam zlatnih odličja za izvrsnost, među kojima su dva zlatna osvojena (2004. i 2010.) na prestižnom međunarodnom sajmu gurmanske hrane Fancy Food Show u New Yorku koji okuplja više od 46.000 proizvođača i profesionalaca iz prehrambene industrije diljem svijeta.

Tijekom 2015. godine proizvedeno i izvezeno je više od 50 kontejnera džemova plasirano u trgovine širom SAD-a, među kojima i poznatog Whole Foods lanca zdrave hrane. U Dida Boži kažu kako je za uspjeh na američkom tržištu zaslužan izvrstan okus, priča o tradiciji iz Hrvatske, kao i način prezentacije i prodaje - naime u SAD-u se džemovi, brandirani kao Dalmatia Fig Spreads, prodaju uz sireve, te se savršeno nadopunjuju i kao takvi se konzumiraju širom zemlje.

Dida Boža proizvodi obuhvaćaju širok asortiman, te okupljaju najbolje od hrvatskih okusa i na Vaš stol donose sve veći broj zdravih, gurmanskih, te jedinstveno netipičnih delicija. Osim poznatih džemova od smokava i voćnih namaza, u asortimanu možete pronaći ajvar, ukusne prirodne sokove, a dio proizvoda iz Gift shopa će biti ekskluzivni za hrvatsko tržište poput smokvenjaka (kolača od smokava sa bademima) i čoko proizvoda u tamnoj čokoladi.