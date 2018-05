Foto: Reuters

Princ Harry i Meghan Markle nakon izlaska iz dvorca Windsor ušli su u retro plavi kabriolet, automobil Jaguar E-Type Concept Zero, iz 1968. koji je prerađen na električni pogon.

Na registracijskoj tablici je datum njihova vjenčanja, javljaju britanski mediji.

Zanimljivo da je u izradi automobila sudjelovao i Mate Rimac koji je Facebooku podijelio i fotografiju mladenaca i napisao: "Made in Sveta Nedelja, now this..."