FOTO: Humanitarna večer Jazz for nature okupila mnogobrojne glumce i osobe iz javnog života

v.d. ravnatelja NP Plitvička jezera Anđelko Novosel i Nives Polovina Barun, Waves komunikacije

Nakon što je UNESCO objavio dokument u kojem prijeti da će Nacionalni park Plitvička jezera maknuti s popisa zaštićene svjetske baštine, ravnatelj Anđelko Novosel priprema strategiju očuvanja parka. Stoga je i organizirao ekološko - humanitarnu večer Jazz for nature koja je okupila mnogobrojne glumce i osobe iz javnog života.

Cilj večeri je bio zaštita posebnosti Nacionalnog parka Plitvička jezera i podizanje svijesti o očuvanju najljepšeg nacionalnog parka.

Alarm za uzbunu, odnosno vijest o UNESCO-ovom upozorenju došla je iz samog parka, koji od svibnja na čelu ima profesora geologije i geografije Anđelka Novosela. Dugogodišnji stručni suradnik na Plitvicama, a koji odnedavno obnaša ravnatelja Nacionalnog parka Plitvička jezera ovim je događajem želio upozoriti javnost ogromnom problemu s kojim se park suočava.

"Izašli smo u medije s ovom informacijom jer javnost mora znati sto se zbiva, budući da je riječ o strateškom javnom interesu. Za Plitvice je napravljena analiza i objavljena je odluka kojom se propisuje paket mjera koje moramo donijeti do veljače 2017. godine. U UNESCO-ovom paketu mjera od Hrvatske traže da stavi moratorij na gradnju. Da se javna ustanova uključi u postupak izdavanja građevinskih dozvola za objekte na području NP Plitvice i da se izradi Strateška procjena utjecaja na okoliš za važeći prostorni plan ", rekao je ravnatelj Anđelko Novosel.

Adaptivno upravljanje brojem posjetitelja, sigurnost posjetitelja i pristupačnost su stvari koje moramo organizirati. Akcijski plan moramo što prije donijeti i tu ćemo znatno mijenjati postojeće stvari, no o tome još nećemo javno. No ono što mogu reći je da moramo smanjiti broj posjetitelja ako želimo očuvati prirodu. Moramo iz masovnog stvoriti stacionarno održivo posjećivanje. Moramo promijeniti politiku upravljanja. Na prijedlog vanjskih stručnjaka UNESCO-a smo proveli istraživanje i vidjeli da cijena ulaznice ne utječe na zadovoljstvo posjetitelja. Njih najviše smetaju gužve. To ćemo promijeniti Akcijskim planom upravljanja posjetiteljima."