FOTO: HGSS ponovno oduševio objavom na Twitteru, a sve su rekli s jednom fotografijom

Hrvatska gorska služba spašavanja ponovno je upozorila turiste da u japankama ne idu u avanturističke pohode po planinama i to na vrlo duhoviti način, kao i u prijašnjim slučajevima.

Često smo svjedoci da se turisti odluče obilaziti hrvatske prirodne ljepote neprikladno odjeveni, pa je svako upozorenje dobro došlo.

Dragi turisti, znamo da ne pričate hrvatski jezik, stoga vas molimo da obratite pažnju na očite znakove bez riječi dok planinarite u Hrvatskoj", objavio je HGSS na svom Twitteru i ponovno oduševio.

Dear tourists,

we know you don’t speak Croatian, so please follow the obvious wordless signs while hiking in the Croatian mountains.#isurvivedholidaysincroatia #hgss #cmrs #deartourists pic.twitter.com/y1AR9YS2y4