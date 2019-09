FOTO: Art park traje do 8.rujna, ovog ljeta imali su preko 50 evenata

FOTO: Press

Nakon što su radovi jedanaest hrvatskih umjetnika obilježili privremeni postav galerije na otvorenome, projekt Art park koji je od lipnja u parku Ribnjak u zadnjim danima sezone proširio je umjetnički program, pa su sivi betonski zidovi na Ribnjaku postali inspiracija za oslikavanje umjetnicima iz Hrvatske i cijelog svijeta.

U Zagrebu su tako svoj trag ostavili Anthony Brooks iz Chicaga, Cazer iz Londona, Nomen iz Lisabona, Utopia iz Sao Paula, More than words iz Dortmunda te Prizmu čija je serija uličnih radova s oštrom porukom Fuck Wars! obišla svijet. Hrvatske su umjetnike predvodili Lunar, Smack, Poster, Chez, Kismo, Tilto One i Kruno Thorn dok su poseban estetski doprinos street art galeriji dale ženske snage. Jana Danilović iz Beograda i Klarxy iz Zagreba među prvima su ovo ljeto gostovale u Art parku, a pridružile su im se Hana Tintor i Artikal 31, također iz Zagreba te Fio Silva iz daleke Argentine.

„Nakon iznimno uspješne revitalizacije parkića u Tomićevoj, uspjeli smo i na novoj lokaciji stvoriti tu jedinstvenu ‘artparkovsku’ atmosferu koju ljudi toliko vole te donijeti djelić ulične umjetnosti tamo gdje nije bio prisutan. Također, svojim programom dajemo posjetiteljima priliku da se u ovom divnom gradskom parku zadrže i malo duže od samo šetnje sa psom. A tijekom same provedbe programa shvatili smo da na Ribnjaku imamo još nedovršenog posla te puno zidova koje možemo uljepšati, zato do 8. rujna očekujte još puno umjetničkih iznenađenja,” poručili su organizatori.

“Mislim da je projekt Art park sjajan jer poziva umjetnike da rade u drugačijem zajedničkom javnom prostoru. Kod ulične umjetnosti navikli smo na velike zidne površine uz cestu, a ovdje ste okruženi brojnim aktivnostima čiji je veliki dio i ulična umjetnost. Zagrebačka umjetnička scena me se dojmila i čini se kako je uzela maha što gradu daje nove zanimljive boje,” kazao je Anthony Brooks.

Art park je u dva i pol mjeseca privukao je na tisuće posjetitelja svakodnevnim programom, s preko 50 evenata, a jedinstvena street art galerija ostat će dostupna za razgled na Ribnjaku i nakon završetka ovogodišnjeg izdanja Art parka, 8. rujna 2019.