Milijuni ne znaju što se dogodilo i čekaju izlazak iz 'crne rupe'

Crna rupa u online igrici Fortnite. Foto: Epic Games

Milijuni igrača Fortnitea i dalje s neizvjesnošću iščekuju novu, 11. sezonu i izlazak iz Crne rupe, u koju je sinoć propao zemljovid ove, planetarno popularne igrice Epic Gamesa. Iako nema nikakvih službenih informacija o tome što se dogodilo i što slijedi, nagađa se da je to još jedan u nizu marketinških trikova kojom se ekipa Epic Gamesa koristi kako bi privukla što više igrača prilikom promocije sljedeće sezone igrice, no ovaj potez naljutio je gamere, sudeći po brojnim komentarima na društvenim mrežama.

Kako je poznato, jučer u 20 sati trebala je krenuti nova sezona Fortnitea, a igrače je umjesto toga dočekala "predstava" u kojoj su rakete proletjele zemljovidom, a zatim se skupile s meteorom kako bi uništile svijet igre. Igrači su poletjeli uvis, a potom se pojavila crna rupa koja je progutala i njih i cijelu igru. Od tada se ne može pristupiti igri, a crna rupa i dalje zjapi i na Fortniteovoj Twitter stranici.

Analitičari napominju kako, iako Fortnite još uvijek predstavlja zlatni standard na tržištu online borbenih igrica, nakon iznimno uspješne 2018, ova godina donijela je značajan pad, pa i u financijskom smislu. Američka tvrtka za praćenje tržišta Edison Trends prije par tjedana objavila je kako je igrica ovog srpnja pala za čak 75 posto u odnosu na vrhunac ostvaren u prosincu, te za 52 posto u odnosu na srpanj prethodne godine.

Već u siječnju ove godine prihodi od Fortnitea pali su za 48 posto u odnosu na prosinac, što ne mora nužno značiti pad broja igrača, već smanjenu prodaja virtualnih dobara u igrici. Naime, iako je igrica besplatna, od prodaje virtualnih usluga, opreme i novca u 2018. godini Fortnite je ostvario 2,4 milijarde dolara prihoda.

Nakon što su ga pokrenuli u ljeto 2017. godine, prošlu godinu fokus Epic Gamesa je bio postaviti Fortnite na što više platformi, i do kraja ljeta prošle godine igra je bila dostupna na sedam različitih platformi, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC, Mac, iOS, i Android. Do studenog 2018. nekoliko desetaka milijuna igrača diljem svijeta je samo na iOSu dnevno trošilo 1,23 milijun dolara.