Evo kako se spajanjem dana u 2017. dobro odmoriti

Već na samom početku godine sa četiri dana godišnjeg možete spojiti blagdan Sveta tri kralja s prethodnim vikendom, što daje devet neradnih dana. U travnju isto to možete ponoviti za Uskrs, s razlikom da godišnji uzmete nakon Uskrsnog ponedjeljka.

Cijela se priča ponavlja još jednom oko Praznika rada. Sa četiri potrošena dana godišnjeg možete se domoći devet dana odmora u komadu.



Ako ste ljetni tip, uzmite četiri dana godišnjeg u tjednu kad je Tijelovo i napravite si tako devet dana za odlazak na more. S dodatnih četiri dana godišnjeg odmora, možete to uz pomoć Dana antifašističke borbe pretvoriti u nevjerojatnih 16 slobodnih dana, piše N1.



Velika Gospa pada u utorak, pa se i tu može napraviti odmor od devet dana ili jednim danom godišnjeg možete doći do finog produženog vikenda od četiri dana. Dan Svih svetih pada u srijedu, pa ne radi razliku uzimate li dva dana godišnjeg prije ili poslije – u svakom slučaju, dobivate pet slobodnih dana.



Na samom kraju godine Božić koji pada u ponedjeljak, sa Štefanjem, omogućit će vam s tri dana godišnjeg lijepih devet slobodnih dana.



Naravno, s 20 dana godišnjeg nije moguće baš spojiti sve što se spojiti da, no ne sumnjamo da će domišljati pronaći načina izvući najviše slobodnih dana što je moguće.

Lista svih neradnih dana lako spojivih s vikendima:



06. 01. - petak (Bogojavljanje ili Sveta tri kralja)

17. 04. - ponedjeljak (Uskršnji ponedjeljak)

01. 05. - ponedjeljak (Praznik rada)

15. 06. - četvrtak (Tijelovo)

22. 06. - četvrtak (Dan antifašističke borbe)

15. 08. - utorak (Velika Gospa)

01. 11. - srijeda (Dan svih svetih)

25. - 26. 12. - ponedjeljak/utorak (Božić i sv. Stjepan)