ELFSI su pripremili nove lookove kojima na najbolji način pokazuju kako izgleda ovogodišnja modna jesen

FOTO: Danijel Galić

Aktualnu kolekciju za žene za sezonu jesen/zima 2018., nazvanu Flashback, Ivan Tandarić i Aleksandar Šekuljica predstavili su prije mjesec i pol samostalnom revijom u najstarijoj koncertnoj dvorani u Zagrebu, a dolaskom hladnijih dana, kucnuo je čas i za lansiranje lookbooka snimljenog u istom prostoru. Ivan i Aleksandar pripremili su nove lookove kojima na najbolji način demonstriraju kako će izgledati ovogodišnja modna jesen.

Dizajneri svoju vječitu inspiraciju pronalaze u ženama, a posebno u svojim vjernim klijenticama koje ove sezone vide kao posebno snažne i jake i kako sigurno koračaju kroz život pa kombinacije koje predstavljaju u lookbooku, portretiraju taj poželjni, atraktivni stil. Kolekcija Flashback vraća nas u prošlo stoljeće gdje se susreću opuštenost sedamdesetih sa statementom osamdesetih godina. Odiše jednostavnošću, a posebno se ističu preklopne haljine dok se boje protežu od bež, zlatne, boje pudera i mesa do crvene, tamno plave u Royal verziji te crne. Grafičke tkanine zamijenili su teksturiranima, a to je svojevrsna novina u potpisu zagrebačkog modnog dvojca, dok su linije i dalje jednako pročišćene no puno ženstvenije. Osim haljina ELFSI su sinoć pokazali i trendi zimske kapute i parke, te najnoviju kolekciju torbi.

Fotografije potpisuje Danijel Galić, za frizure manekenki zaslužan je Studio Marcela, šminku potpisuje Iva Berišić za IBeauty, nokte Manifaktura.

Kolekcija je dostupna u ELFS dučanima u Zagrebu, Splitu i Rijeci te putem ELFS web shopa na www.elfs.hr