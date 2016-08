Donatorska večer "Okus doma, okus svijeta" u Muzeju suvremene umjetnosti

Foto: Anto Magzan/PIXSELL

Okus doma je kulinarsko-jezični kolektiv koji okuplja više do 20 osoba porijeklom iz Afganistana, Irana, Pakistana, Etiopije, Sirije, Libije, Tunisa, Alžira, Nigerije, Senegala, Bosne i Hercegovine, Kosova i Hrvatske. Ovo je kolektiv specifičan je jer okuplja izbjeglice i migrante kojima su potporu dali lokalni aktivisti, zaljubljenici u kulinarstvo i jezike, koji dijele strast povezivanju s drugim kulturama. Okus doma je mjesto okupljanja - obitelj mnogima koje svoje obitelji više nemaju ili nisu blizu njih. On je prerastao u dom mnogima koji se u svoje domove više nikada neće vratiti. No ovaj jedinstveni projekt je i prilika da svi ti ljudi pokažu svoje raznoliko umijeće.

Neki od članova Okusa doma profesionalni su kuhari s radnim iskustvom u luksuznim restoranima, dok su drugi vrhunski samouki kuhari koji sada u Hrvatskoj pohađaju škole i prekvalificiraju se u ovo zanimanje.

Okus doma je započeo kao istraživačko-gastrološko-kulturni projekt koji nas upoznaje s kulturom i običajima porijekla izbjeglica u Hrvatskoj bilježenjem njihovih sjećanja na dom, mirise i okuse njihove kuhinje. Ako smo kao društvo prihvatili različitu hranu, zašto ne bismo i ljude? Ovaj je eksperiment u svojim počecima počivao na razmjeni životnih priča i kulinarskih umijeća izbjeglica i ljudi iz Hrvatske, a ona je zabilježena i u knjizi priča i recepata "Okus doma" Centra za mirovne studije te u istoimenom dokumentarnom filmu Fade In-a. Navedene su organizacije posljednjih godina svojim radom podržavale rad kolektiva Okus doma na njegovu putu u samostalni razvoj i to u suradnji s udrugama Iskra, Izazov, CEDRA i NESsT.

"Kada smo shvatili da u kolektivu imamo ljubitelje kulinarstva koji stvaraju magiju svojim okusima, odlučili smo se baciti u poslovni pothvat i pokrenuti catering. Osnovali smo Zadrugu za interkulturnu suradnju koja je pokrenula catering business, a priprema se i na skoro pokretanje tečaja arapskog i drugih jezika koje govore članovi našeg kolektiva. Zadrugu je osnovalo 16 članova i članica, a trenutno zapošljava pet osoba otvarajući prostor daljnje socio-ekonomske emancipacije ranjivih i najugroženijih grupa u Hrvatskoj. Naš je cilj postati samostalnima i prepoznatljivima u onome što radimo, a vas molimo da nam pomognete da naši okusi Bliskoga istoka, Zapadne Azije, Sjeverne Afrike i sub-saharske Afrike budu bliži svima nama. Otisnite se u daljnju avanturu s nama!", poručuje šaroliko društvo okupljeno u ovom jedinstvenom kolektivu.

Na donatorskoj večeri u velebnom MSU-u gosti će moći kušati trpezu koju su pripremili, uživati u glazbi senegalskog glazbenog sastava Kaira Kela, te razgledati izložbu "Ljudi" Daga Oršića.

Okus doma može se podržati uplatom donacije na broj IBAN: HR0824840081107610613 s naznakom Donacija za Okus svijeta :

• BRONČANI DONATOR • 125 kuna

• SREBRNI DONATOR • 250 kuna

• ZLATNI DONATOR • 350 kuna

• ZLATNI PLUS DONATOR • 1000 kuna