Donacija vozila za prijevoz korisnika

Foto: press

Primopredaja vozila marke Opel VIVARO, vrijednosti sedamdeset tisuća kuna, upriličena je 1. veljače u Kući za zbrinjavanje djece i mladih s tjelesnim i mentalnim oštećenjem »Bl. Alojzije Stepinac« u Brezovici.

U nazočnosti predstavnika organizacije Humanity First Germany gospodina Zubair Khana te imama i misionara Ahmadije muslimanskog džamata Hrvatska Rana Munawwara, ključeve vozila predao je Sead Mulabegović, volonter organizacije Humanity First. Donaciju je preuzela s. Jelena Lončar, ravnateljica Caritasa Zagrebačke nadbiskupije u nazočnosti tajnika Caritasa Zvonka Ercega i Zorana Kljajića, voditelja Kuće.

Predstavnik organizacije Humanity First Germany Zubair Khan izjavio je ovom prigodom u ime darovatelja: »Muslimanska zajednica Ahmadija i njezina inicijativa Humanity First raduje se što ovakav događaj pokazuje da za dobra djela ne smije biti prepreka ni vjerska, ni nacionalna niti politička pripadanost. Mi Ahmadi muslimani smo islamski pokret koji je nastao krajem 19. stoljeća i suštinski smo okrenuti promociji i očuvanju mira i miroljubivog dijaloga među religijama i nacionalnostima. Naša inicijativa Humanity First (Humanost na prvom mjestu) s geslom: 'Ljubav za sve, mržnja za nikoga' djeluje u Hrvatskoj od 2014. godine i od tada smo angažirani u više vlastitih projekata ali i kao suradnici ostalih karitativnih organizacija, poput Caritasa danas, da pomognemo potrebitim ljudima. Danas smo se okupili s našim dragim suradnicima iz Caritasa s ciljem da darujemo kombi s devet sjedala za što lakši prijevoz štićenika Caritasovog doma u Brezovici.«

»Ova donacija došla nam je u pravi čas jer nam četvrto kombi-vozilo, koje nam je neophodno za redoviti prijevoz korisnika, više nije upotrebljivo. Naime za redoviti prijevoz šezdesetak djece, koja pohađaju razne centre za odgoj i obrazovanje ili škole u Zagrebu, svakodnevno su nam potrebna minimalno četiri vozila, jer te ustanove rade u smjenama, a nalaze se u raznim dijelovima grada (u Dupcu Centar za autizam, zatim Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, OŠ Grigor Vitez, Poliklinika Suvag, OŠ Nad lipom, Centar za odgoj i obrazovanje Goljak). Osim toga ta ista vozila služe nam i za prijevoz djece do ambulanta i/ili bolnica, na razne izlete, u posjete i slično. Vozila iz Brezovice kreću već oko 7:00 sati ujutro a vraćaju se oko 19:00 sati navečer, a svako od njih dnevno prijeđe 200 do 300 kilometara«, naglasila je s. Jelena Lončar, ravnateljica zagrebačkog Caritasa. Potom je zahvalila dobročiniteljima za darovano vozilo izrazivši nadu u nastavak suradnje ovih dviju humanitarnih organizacija.

Darovatelje, među kojima je bila nazočna i supruga gospodina Mulabegovića gospođa Nasiha te ahmadija i volonter Balde Saiko Yahya, ravnateljica Caritasa i voditelj Kljajić proveli su kroz stambene jedinice i druge prostorije kompleksa u Brezovičkoj cesti 98. Tijekom obilaska goste su podrobnije upoznali s radom kuće koja trenutno ima 75 korisnika od 3. do 21. godine na dugotrajnom smještaju i 20 korisnika (odraslih osoba s invaliditetom) na boravku.